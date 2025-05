Stefano De Martino la Rai blocca tre programmi Triplo stop per evitare scivoloni

Stefano De Martino in Rai. L’ex marito di Belen Rodriguez, considerato da più parti il golden boy della tv italiana, deve fare i conti con una retromarcia da parte della tv di Stato, che ha puntato su di lui dopo l’addio di Amadeus. A quanto pare ben tre progetti del 35enne hanno ricevuto un stop da viale Mazzini. Il motivo? La volontà di evitare eventuali scivoloni dovuta ad un’eccessiva sovraesposizione.La Rai frena l’ascesa di Stefano De MartinoStando a quanto ripota Dagospia, “in pochi hanno notato il Triplo stop arrivato per Stefano De Martino“. Una decisione presa non per ridimensionare lo scugnizzo di Torre Annunziata bensì per tutelarlo. “Di evitare errori o scivoloni, il dramma del mezzo punto in meno”, fa sapere il giornalista Giuseppe Candela.Ma quali sono questi progetti che sono stati frenati? In primis il passaggio di Stasera tutto è possibile, che quest’anno ha registrato ottimi ascolti. 🔗 Dilei.it - Stefano De Martino, la Rai blocca tre programmi. “Triplo stop per evitare scivoloni” Brusca frenata perDein Rai. L’ex marito di Belen Rodriguez, considerato da più parti il golden boy della tv italiana, deve fare i conti con una retromarcia da parte della tv di Stato, che ha puntato su di lui dopo l’addio di Amadeus. A quanto pare ben tre progetti del 35enne hanno ricevuto unda viale Mazzini. Il motivo? La volontà dieventualidovuta ad un’eccessiva sovraesposizione.La Rai frena l’ascesa diDeStando a quanto ripota Dagospia, “in pochi hanno notato ilarrivato perDe“. Una decisione presa non per ridimensionare lo scugnizzo di Torre Annunziata bensì per tutelarlo. “Dierrori o, il dramma del mezzo punto in meno”, fa sapere il giornalista Giuseppe Candela.Ma quali sono questi progetti che sono stati frenati? In primis il passaggio di Stasera tutto è possibile, che quest’anno ha registrato ottimi ascolti. 🔗 Dilei.it

Approfondimenti da altre fonti

Stefano De Martino si prende la prima serata di Rai 1 con Affari Tuoi - Promozione in vista per Stefano De Martino. Chiusa l’ottima parentesi su Rai 2 a Stasera Tutto è Possibile (i saluti in lacrime nell’ultima puntata), il conduttore campano punta in alto, al prime time di Rai 1. In attesa di conoscere i progetti per la prossima stagione televisiva, è pronto ad occupare la fascia più prestigiosa dell’ammiraglia. Dopo l’ottimo riscontro avuto con lo speciale della Lotteria Italia la sera dell’Epifania, la Rai ha deciso di riproporre Affari Tuoi in prima serata. 🔗davidemaggio.it

Funerali del Papa, la Rai cambia il palinsesto: slitta lo speciale di Stefano De Martino. Saltano Affari Tuoi, L?Eredità e Ciao Maschio - In occasione dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile, la Rai rivoluziona la sua programmazione del fine settimana. La tv di Stato ha deciso di sospendere alcuni dei suoi... 🔗leggo.it

Il successo di Stefano De Martino in Rai tra sfide e opportunità - Scopriamo come Stefano De Martino sta conquistando il pubblico e le nuove sfide che lo attendono. Leggi tutto Stefano De Martino: il nuovo volto della Rai e le sue sfide future su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Stefano De Martino ‘bloccato’ dalla Rai? “Bocciature per proteggerlo”/ I rumor: stop per 3 programmi; Stefano De Martino Re Mida della Rai? L'emittente pubblica stoppa tre suoi programmi. Ecco perché; Stefano De Martino, lo stop della Rai a tre suoi programmi: i motivi dietro questa scelta VIDEO; Uno dei volti nuovi della Rai a Dogliani: al Festival della Tv 2025 Stefano De Martino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stefano De Martino, stop a tre programmi: il motivo dietro la decisione della Rai - La Rai blocca tre programmi di Stefano De Martino: ecco perché il "golden boy" viene tenuto al riparo da possibili flop. Stefano De Martino continua a cavalcare l'onda del successo televisivo, imponen ... 🔗msn.com

Stefano De Martino Re Mida della Rai? L'emittente pubblica stoppa tre suoi programmi. Ecco perché - Stefano De Martino, in quest'ultima stagione televisiva, è parso essere una sorta di Re Mida per la Rai, trasformando in oro tutto quello che ha toccato o anche solo sfiorato di striscio. Peccato però ... 🔗msn.com

Stefano De Martino al concorrente di Affari Tuoi: “Questo non lo accetto, mi incateno”, sul tavolo i 300mila euro - È Alessio della regione Umbria il concorrente che ha giocato ad Affari Tuoi la sera di giovedì 1 maggio 2025 su Rai Uno ... 🔗fanpage.it