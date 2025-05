Stati Uniti condannano la violenza contro la comunità drusa in Siria | oltre 100 vittime

Stati Uniti condannano la violenza contro la comunità drusa in Siria che ha causato oltre 100 vittime negli ultimi due giorni e invitano le autorità ad interim a garantirne la sicurezza e assicurare alla giustizia i responsabili."La recente violenza e la retorica incendiaria che prende di mira i membri della comunità drusa in Siria sono riprovevoli e inaccettabili", ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato Usa Tammy Bruce in una nota.

Ucraina, gli Stati Uniti non condannano la strage di Sumy: cosa può accadere adesso - L’amministrazione americana, secondo i media statunitensi, si sarebbe rifiutata di sostenere un comunicato di condanna del G7 all’attacco russo nella cittadina dell’Ucraina Secondo alcuni fonte riportate dai media a stelle e strisce, gli Stati Uniti, con una mossa piuttosto sorprendente, non hanno aderito a una dichiarazione congiunta dei sette paesi più industrializzati con cui si voleva condannare l’attacco russo della Domenica della Palme a Sumy, in Ucraina, in cui sono morte almeno 34 persone. 🔗cityrumors.it

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti - Il giorno della liberazione assomiglia a una condanna, in Asia. I dazi di Donald Trump colpiscono indiscriminatamente tutti, da quelli che Washington vede come nemici a quelli che ha sempre […] The post Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Usa condannano violenze contro i drusi in Siria; Usa condannano violenze contro i drusi in Siria; Mel Gibson può tornare a possedere armi nonostante una condanna per violenza domestica; Mel Gibson potrà riavere il porto d'armi, nonostante la condanna per violenza. La decisione di Trump. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Usa condannano violenze contro i drusi in Siria - Gli Stati Uniti condannano la violenza contro la comunità drusa in Siria che ha causato oltre 100 vittime negli ultimi due giorni e invitano le autorità ad interim a garantirne la sicurezza e assicura ... 🔗ansa.it

No lives matter, la violenta rete criminale che imperversa tra Europa e Stati Uniti - Negli ultimi mesi la frangia nata dalla rete criminale estremista Com/764 è stata collegata a una lunga serie di reati e attacchi, allarmando esperti e autorità ... 🔗wired.it

Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso di viaggio per Colima a causa della violenza - Il governo degli Stati Uniti ha emesso un nuovo avviso di viaggio, ora per lo stato di Colima, a causa della violenza che si verifica in quello stato del Pacifico messicano, quindi ha chiesto ai ... 🔗infobae.com