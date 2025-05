Startup Digital Transition Fund | dotazione di 300 milioni di euro

Digital Transition Fund, fondo gestito da CDP Venture Capital SGR per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nato per supportare start-up attive nella transizione Digitale.In particolare, il Fondo punta a sostenere entro il 30 giugno 250 imprese target nei settori dell'Intelligenza Artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e delle blockchain tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti.Il Fondo dispone di una dotazione pari 300 milioni di euro finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le risorse saranno destinate a investimenti diretti, cioè investimenti che abbiano ad oggetto strumenti di equity, quasi equity, debito e quasi-debito di imprese target; investimenti indiretti, ossia investimenti in fondi di venture capital o in fondi di venture debt, gestiti da un gestore autorizzato.

