Texas potrebbe avere una nuova città governata da un sindaco che lavora per Space X e i cui elettori lavorano quasi tutti per il colosso spaziale fondato da Elon Musk. Cento anni dopo la fine dell'era delle 'company town', in cui cui grandi aziende fondavano e controllavano interamente insediamenti urbani per ospitare i propri lavoratori, gli abitanti di Boca Chica andranno al voto per decidere se le proprietà che informalmente fanno parte di Starbase - la base da cui partono i razzi Space X - diventi municipio autonomo, consentendo all'uomo più ricco del mondo di gestire direttamente servizi locali e infrastrutture.Musk ha fatto di Space X la più attiva azienda al mondo in fatto di voli spaziali. A Starbase, nel sud del Texas al confine con il Messico, lavorano circa 3400 persone di cui solo 283 hanno diritto al voto. 🔗 Quotidiano.net - Starbase: una nuova città in Texas governata da Space X e Elon Musk Domani ilpotrebbe avere unada un sindaco che lavora perX e i cui elettori lavorano quasi tutti per il colosso spaziale fondato da. Cento anni dopo la fine dell'era delle 'company town', in cui cui grandi aziende fondavano e controllavano interamente insediamenti urbani per ospitare i propri lavoratori, gli abitanti di Boca Chica andranno al voto per decidere se le proprietà che informalmente fanno parte di- la base da cui partono i razziX - diventi municipio autonomo, consentendo all'uomo più ricco del mondo di gestire direttamente servizi locali e infrastrutture.ha fatto diX la più attiva azienda al mondo in fatto di voli spaziali. A, nel sud delal confine con il Messico, lavorano circa 3400 persone di cui solo 283 hanno diritto al voto. 🔗 Quotidiano.net

