Star Wars Tales of the Underworld | nuova serie animata su Disney il 4 maggio 2025

Star Wars si rinnova con l'arrivo il 4 maggio 2025 della nuova serie animata Tales of the Underworld, disponibile su Disney. Lanciata in concomitanza con lo Star Wars Day, questa produzione antologica firmata Lucasfilm Animation segna un ulteriore capitolo nella tradizione narrante del franchise, portando alla luce aspetti meno esplorati.

Star Wars: Tales of the Underworld, il trailer dei nuovi corti in arrivo su Disney+ - Pochi minuti fa, Star Wars Italia ha annunciato l’arrivo di Tales of the Underworld una nuova serie di corti animati in arrivo su Disney+ il 4 maggio – lo Star Wars Day. Ecco il trailer: Lady Asajj Ventress e la sua spada laser gialla tornano ad affiancare il famigerato Cad Bane in una nuova antologia di cortometraggi animati. Lucasfilm e Disney+ hanno annunciato Star Wars: Tales of the Underworld, il terzo capitolo della serie antologica Tales dopo Tales of the Jedi e Tales of the Empire, che rivisita personaggi amati per esplorare storie inedite ma fondamentali. 🔗nerdpool.it

Tales of the Underworld | Il trailer della serie animata Star Wars - Lucasfilm ha presentato il trailer di Tales of the Underworld, nuovo appuntamento con gli show animati Star Wars di Disney+. La nuova serie nasce da un’idea di Dave Filoni, oramai collaboratore di lunga data dell’universo Guerre Stellari, e sviluppata da Lucasfilm Animation. Narrativamente lo show animato segue i successi ottenuti in precedenza da Tales of the Jedi (2022) e Tales of the Empire (2024), ma stavolta focalizzando l’attenzione degli appassionati sul ventre criminale della galassia di Star Wars attraverso le esperienze di due iconici cattivi. 🔗universalmovies.it

Mister Movie | Star Wars: Tales of the Underworld Sbarca su Fortnite e Disney+ con Ventress e Bane - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri l'anteprima esclusiva di Tales of the Underworld su Fortnite e le nuove storie di Asajj Ventress e Cad Bane in arrivo su Disney+. 🔗mistermovie.it

