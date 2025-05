Stanno bene i due tifosi colpiti da infarto al Tombolato

Doveva essere solo una partita di calcio, importantissima per le sorti di Cittadella e Brescia impegnate nella lotta a salvarsi nel campionato di calcio di serie B. Prima dell'avvio del match disputato ieri primo maggio allo stadio Tombolato di Cittadella si sono vissuti momenti di grande paura.

