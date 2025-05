Stanley Tucci sbarca in Toscana con una nuova serie tv culinaria

Stanley Tucci è uno di quegli attori che non si dimenticano: volto raffinato del cinema internazionale, con una carriera che abbraccia teatro, televisione e grande schermo, è stato in grado di costruirsi un percorso artistico fatto di versatilità, eleganza e profondità. Nato a New York da una famiglia di origini calabresi, Tucci ha saputo trasformare le sue radici italiane in una cifra stilistica, portando nei suoi ruoli un tocco inconfondibile di ironia, rigore e umanità.Negli ultimi anni ha conquistato il pubblico anche fuori dal set, grazie a progetti televisivi in cui esplora il mondo del cibo e della cultura italiana, tra i quali la sua nuova serie Stanley Tucci: In Italy, disponibile su Disney+ dal 19 maggio e prodotta da National Geographic.In questo nuovo viaggio, Tucci attraversa 5 regioni d'Italia raccontandone la cultura attraverso il cibo.

