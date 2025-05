Standard & Poor' s taglia il pil mondiale dopo i dazi shock al sistema

Standard & Poor's rivede al ribasso le stime di crescita del Pil mondiale per effetto dei dazi e delle turbolenze che stanno provocando. Si tratta di «uno shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi» e da cui l’economia reale «sarà sicuramente influenzata» anche se «resta da capire in quale misura». La crescita mondiale viene tagliata per il 2025. 🔗 Feedpress.me - Standard & Poor's taglia il pil mondiale dopo i dazi, "shock al sistema" 's rivede al ribasso le stime di crescita del Pilper effetto deie delle turbolenze che stanno provocando. Si tratta di «unoal, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi» e da cui l’economia reale «sarà sicuramente influenzata» anche se «resta da capire in quale misura». La crescitavieneta per il 2025. 🔗 Feedpress.me

L’agenzia di rating Standard&Poor’s: “I dazi frenano la crescita europea ma la spesa per armi la rilancerà” - Anche l’agenzia di rating statunitense Standard & Poor’s riduce le sue previsioni di crescita economica europea a causa delle incertezze e della possibile guerra commerciale tra Stati Uniti e “resto del mondo”. Per la zona euro è ora attesa una crescita del Pil 2025 dello 0,9%, a fronte del + 1,2% ipotizzato lo scorso novembre. Accelerazione prevista nel 2026, con un +1,4% (da +1,3%) e nel 2027 (+1,5%, contro la precedente stima per +1,2%). 🔗ilfattoquotidiano.it

Standard & Poor’s alza il rating dell’Italia: «Governo stabile, durerà fino al 2027». Giorgetti: «Premiata la nostra serietà» - L’agenzia S&P ha rivisto al rialzo il rating dell’Italia: da BBB a BBB+ con outlook stabile. «Il governo della premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia italiana, gode di un solido sostegno pubblico», scrivono nel rapporto gli analisti dell’agenzai di rating. «Beneficia inoltre di una maggioranza parlamentare stabile e di limitate minacce di opposizione, il che rende probabile la sua permanenza al potere fino al 2027. 🔗open.online

Standard & Poor's innalza ancora il rating della Regione, Schifani: "Risultato storico" - "Standard & Poor’s ha comunicato l’innalzamento del rating della Regione Siciliana da BBB da BBB+, con outlook stabile. È un risultato straordinario, ma soprattutto un fatto storico: abbiamo preso la Sicilia con rating BBB- e in meno di un anno, due balzi in avanti. Questo dimostra che il... 🔗palermotoday.it

