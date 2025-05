Standard and Poor’s taglia le stime del Pil mondiale

Standard and Poor’s rivede al ribasso le stime del Pil mondiale portandolo a +2,7% per il 2025. Rispetto alle previsioni precedenti la crescita viene dunque tagliata di 0,3 punti percentuali. Più nello specifico, il Pil degli Stati Uniti sarà dell’1,5%, con un ribasso dello 0,5% rispetto al rapporto precedente pubblicato dall’agenzia di rating. L’Eurozona vedrà una crescita dello 0,8%, mentre l’Italia un aumento dello 0,5%, con una riduzione dello 0,1% rispetto alle stime precedenti. Secondo il report pubblicato dall’agenzia, l’aumento dei dazi da parte degli Stati Uniti è “uno shock” inferto al sistema economico globale, anche se è ancora da capire “in quale misura” inciderà. Viene esclusa invece una recessione per l’economia statunitense. Le previsioni di Standard&Poor’s sono state tracciate in base a ipotesi, come quella di una tariffa “lineare” del 10% che Washington potrebbe applicare a tutti i partner commerciali secondo un primo annuncio fatto il 2 aprile. 🔗 Unlimitednews.it - Standard and Poor’s taglia le stime del Pil mondiale ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di ratingandrivede al ribasso ledel Pilportandolo a +2,7% per il 2025. Rispetto alle previsioni precedenti la crescita viene dunqueta di 0,3 punti percentuali. Più nello specifico, il Pil degli Stati Uniti sarà dell’1,5%, con un ribasso dello 0,5% rispetto al rapporto precedente pubblicato dall’agenzia di rating. L’Eurozona vedrà una crescita dello 0,8%, mentre l’Italia un aumento dello 0,5%, con una riduzione dello 0,1% rispetto alleprecedenti. Secondo il report pubblicato dall’agenzia, l’aumento dei dazi da parte degli Stati Uniti è “uno shock” inferto al sistema economico globale, anche se è ancora da capire “in quale misura” inciderà. Viene esclusa invece una recessione per l’economia statunitense. Le previsioni disono state tracciate in base a ipotesi, come quella di una tariffa “lineare” del 10% che Washington potrebbe applicare a tutti i partner commerciali secondo un primo annuncio fatto il 2 aprile. 🔗 Unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’agenzia di rating Standard&Poor’s: “I dazi frenano la crescita europea ma la spesa per armi la rilancerà” - Anche l’agenzia di rating statunitense Standard & Poor’s riduce le sue previsioni di crescita economica europea a causa delle incertezze e della possibile guerra commerciale tra Stati Uniti e “resto del mondo”. Per la zona euro è ora attesa una crescita del Pil 2025 dello 0,9%, a fronte del + 1,2% ipotizzato lo scorso novembre. Accelerazione prevista nel 2026, con un +1,4% (da +1,3%) e nel 2027 (+1,5%, contro la precedente stima per +1,2%). 🔗ilfattoquotidiano.it

Standard & Poor’s alza il rating dell’Italia: «Governo stabile, durerà fino al 2027». Giorgetti: «Premiata la nostra serietà» - L’agenzia S&P ha rivisto al rialzo il rating dell’Italia: da BBB a BBB+ con outlook stabile. «Il governo della premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia italiana, gode di un solido sostegno pubblico», scrivono nel rapporto gli analisti dell’agenzai di rating. «Beneficia inoltre di una maggioranza parlamentare stabile e di limitate minacce di opposizione, il che rende probabile la sua permanenza al potere fino al 2027. 🔗open.online

Standard & Poor's taglia il pil mondiale dopo i dazi, "shock al sistema" - Standard & Poor's rivede al ribasso le stime di crescita del Pil mondiale per effetto dei dazi e delle turbolenze che stanno provocando. Si tratta di «uno shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi» e da cui l’economia reale «sarà sicuramente influenzata» anche se «resta da capire in quale misura». La crescita mondiale viene tagliata per il 2025... 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

S&P alza il rating dell’Italia a BBB+: un riconoscimento per la solidità dei conti pubblici; Standard e Poor's taglia il pil mondiale dopo i dazi, shock al sistema; Standard and Poor's alza il rating Italia a BBB+ per la stabilità politica e dei mercati; Standard and Poor's taglia le stime del Pil mondiale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Standard and Poor’s taglia le stime del Pil mondiale - ROMA (ITALPRESS) - L'agenzia di rating Standard and Poor's rivede al ribasso le stime del Pil mondiale portandolo a +2,7% per il 2025. Rispetto alle previs ... 🔗italpress.com

S&P rivede al ribasso il Pil mondiale (+2,7%). Per l’Italia riduzione dello 0,1% - L'aumento dei dazi da parte degli Stati Uniti è «uno shock» inferto al sistema economico globale, anche se è ancora da capire «in quale misura inciderà» ... 🔗italiaoggi.it

Standard and Poor’s rivede al ribasso il Pil mondiale al +2,7%, Italia allo 0,5% - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di rating Standard and Poor’s rivede al ribasso le stime del Pil mondiale portandolo ad un +2,7% per il 2025. Rispetto alle previsioni p ... 🔗msn.com