Stallo nei negoziati per la guerra in Ucraina Rubio avverte | Senza accordo tra Putin e Zelensky Trump potrebbe rivedere l’impegno nel conflitto

Stallo nei negoziati, Donald Trump sembra sempre meno convinto di poter mettere rapidamente fine alla guerra in Ucraina. A lasciarlo intendere è il segretario di Stato americano e consigliere per la Sicurezza nazionale ad interim, Marco Rubio, che in un'intervista a Fox News ha dichiarato chiaramente che "Russia e Ucraina sono ancora lontane da un accordo per porre fine alla guerra" e che "è tempo di dare una svolta ai negoziati".Del resto, insiste il fedelissimo del tycoon, Washington continuerà a mediare per arrivare al cessate il fuoco, ma se la situazione non si sbloccherà "arriverà un momento in cui il Presidente dovrà decidere quanto tempo dedicare" al conflitto ucraino.Il punto, spiega Rubio, è che "per la prima volta sappiamo cosa serve perché l'Ucraina si fermi, sappiamo cosa serve perché la Russia si fermi", ma "il problema è che queste due posizioni sono ancora lontane.

