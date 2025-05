Laprimapagina.it - Stagione irrigua 2025: serve immediata attivazione

Taranto. La CIA Agricoltori Italiani Puglia Area Due Mari sollecita il consorzio di bonifica “Centro Sud Puglia” ad avviare urgentemente la.Abbiamo accolto di buon grado il grande lavoro di pulizia dei canali (non veniva fatta da qualche decennio), in primis quella del canale adduttore che porta l’acqua dalla diga di San Giuliano, in Basilicata, fino a Palagianello per circa 35 km attraversando i territori di Ginosa e Castellaneta (lo stato di abbandono dello stesso lo avevamo evidenziato in più occasioni con servizi televisivi ad hoc), ma adesso occorre immettere subito acqua nel canale per avviare l’irrigazione.Non possiamo attendere altro tempo, perché nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore, con l’aumento delle temperature, le colture richiederanno acqua.Nell’immediato occorre sollecitare l’ultimazione dei lavori alla galleria che viene utilizzata per il vettoriamento dell’acqua dalla diga di San Giuliano al canale adduttore, passando da San Marco, in manutenzione già da giugno 2024. 🔗 Laprimapagina.it