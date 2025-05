Stadio la soluzione | i giardini intitolati alla vittoria dell’Atalanta in Europa League il piazzale a Lodovico Goisis

I giardini pubblici situati tra largo dello Sport e viale Giulio Cesare, di fronte all'ingresso centrale della tribuna Rinascimento, saranno denominati "giardini 22 maggio 2024 – L'Atalanta vince l'Europa League", in memoria della storica conquista europea della squadra bergamasca. Parallelamente, tutto il piazzale adibito a parcheggio pubblico che costeggia via Lazzaretto, fino all'intersezione con viale Giulio Cesare, verrà intitolato alla personalità di Lodovico Goisis. L'intervento dei nuovi giardini "22 maggio 2024" accoglie una sollecitazione dei Gruppi organizzati della tifoseria dell'Atalanta che, lo scorso aprile, aveva formulato una formale richiesta all'Amministrazione per fissare nella toponomastica cittadina la vittoria in Europa League dello scorso 22 maggio 2024 della squadra bergamasca nell'area dello Stadio.

