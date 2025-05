Stadio della Roma svolta vicina | il progetto definitivo verso la consegna

Roma è pronta a consegnare il progetto definitivo per il nuovo Stadio di proprietà. La sede è nota da tempo – Pietralata, quartiere nella periferia Est della Capitale – ma ora è il momento dei fatti. Come riporta il Corriere dello Sport, questi potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, dopo lo slittamento dovuto al lutto mondiale per la scomparsa del Papa, che ha congelato l’agenda istituzionale.Il sindaco Gualtieri, forte sostenitore dell’iniziativa, aveva ipotizzato la data simbolica del 21 aprile, giorno del Natale di Roma, ma il ritardo non è stato fatale. A quanto filtra, l’appoggio politico è saldo, anche se il percorso burocratico sarà ancora lungo e complesso.I prossimi passiAlla guida del dialogo con le istituzioni ci sono due figure chiave: l’avvocato Lorenzo Vitali e la dottoressa Lucia Bernabé, emissari del club che hanno illustrato pubblicamente i contorni di un progetto che rispetta la tradizione della Roma e valorizza la Curva Sud, mantenendo una capienza simile a quella dell’Olimpico, quasi sempre esaurito. 🔗 Sololaroma.it - Stadio della Roma, svolta vicina: il progetto definitivo verso la consegna La lunga attesa potrebbe finalmente terminare. Dopo mesi di lavoro sotterraneo e confronti istituzionali, laè pronta are ilper il nuovodi proprietà. La sede è nota da tempo – Pietralata, quartiere nella periferia EstCapitale – ma ora è il momento dei fatti. Come riporta il Corriere dello Sport, questi potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, dopo lo slittamento dovuto al lutto mondiale per la scomparsa del Papa, che ha congelato l’agenda istituzionale.Il sindaco Gualtieri, forte sostenitore dell’iniziativa, aveva ipotizzato la data simbolica del 21 aprile, giorno del Natale di, ma il ritardo non è stato fatale. A quanto filtra, l’appoggio politico è saldo, anche se il percorso burocratico sarà ancora lungo e complesso.I prossimi passiAlla guida del dialogo con le istituzioni ci sono due figure chiave: l’avvocato Lorenzo Vitali e la dottoressa Lucia Bernabé, emissari del club che hanno illustrato pubblicamente i contorni di unche rispetta la tradizionee valorizza la Curva Sud, mantenendo una capienza simile a quella dell’Olimpico, quasi sempre esaurito. 🔗 Sololaroma.it

