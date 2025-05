Stadio-clinica la Ternana dopo la decisione del Tar | non incide sulla realizzazione del nuovo Liberati

La decisione del tribunale amministrativo dell'Umbria "non ha inciso e non inciderà in alcun modo sull'iter per la realizzazione del nuovo Stadio" di Terni. La Ternana calcio mette un punto e va a capo dopo il provvedimento con cui il Tar dell'Umbria ha respinto il ricorso – presentato nel 2022 –.

Stadio-clinica Terni, Tar boccia ricorso della Ternana contro la Regione: inammissibile - di Ma. Gi. Pen. Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso della Ternana Unicusano Calcio Spa contro la Regione Umbria nei confronti della Casa di cura Liotti Spa. Arriva dopo tre anni – il ricorso er ... 🔗umbria24.it

Stadio-Clinica, presentata in Comune la documentazione aggiornata: «Ternana sarà apripista» - Altro fondamentale passo in avanti per la realizzazione del progetto stadio-clinica ... della Ternana Calcio è arrivata a Palazzo Spada per presentare la documentazione e il Pef (piano ... 🔗umbria24.it

Ternana. Contestazione per il derby perso: dopo 10 anni niente stadio per 20 tifosi - In sostanza, ai sostenitori ora raggiunti dal provvedimento (tra l'altro, senza nemmeno averne ricevuto avviso) si contestano fatti avvenuti dopo un derby tra Perugia e Ternana, giocato allo ... 🔗msn.com