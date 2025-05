Stabilità tempo soleggiato e alte temperature | ecco il meteo per il weekend

Stabilità e tempo in prevalenza soleggiato nel weekend sull'Emilia Romagna, con clima caldo e temperature molto elevate per il periodo. Dopo i picchi di venerdì, anche il sabato non scherzerà, nonostante qualche grado in meno, tanto che in pianura. 🔗 Forlitoday.it - Stabilità, tempo soleggiato e alte temperature: ecco il meteo per il weekend L'anticiclone subtropicale favorirà condizioni diin prevalenzanelsull'Emilia Romagna, con clima caldo emolto elevate per il periodo. Dopo i picchi di venerdì, anche il sabato non scherzerà, nonostante qualche grado in meno, tanto che in pianura. 🔗 Forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Verso il weekend con un anticipo di primavera. Il tempo resta soleggiato - Proseguono le condizioni anticicloniche che favoriscono stabilità atmosferica e tempo soleggiato sulla nostra regione, ma purtroppo anche un consistente accumulo nei bassi strati di sostanze nocive per la salute (inquinanti generici e micro-polveri sospese). Le previsioni del tempo di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 6 marzo 2025 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per l’intera giornata. 🔗bergamonews.it

Una vera domenica di primavera con tempo soleggiato e mite - Sarà una bellissima giornata di primavera, almeno secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinottica Nella giornata odierna una breve parentesi di alta pressione garantirà un tempo soleggiato e mite sull’intera regione. Da domani una massa d’aria fredda in discesa dal nord Europa verso l’Italia nord orientale causerà un aumento della ventilazione sul nostro territorio e tra martedì e mercoledì un calo dei valori termici. 🔗bergamonews.it

Tempo soleggiato a Verona per la Festa della Liberazione - «Una prima circolazione depressionaria in quota, nella giornata del 25 aprile, attraverserà le regioni del Nordest in direzione della Grecia, rinnovando condizioni di instabilità su molte zone. Anche sul Veneto è atteso un avvio di giornata instabile, con rovesci e temporali in attenuazione già... 🔗veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Stabilità, tempo soleggiato e alte temperature: ecco il meteo per il weekend; Meteo domani 1 maggio: stabilità diffusa in Italia grazie all'alta pressione con sole prevalente da Nord a Sud; 1° Maggio in Sicilia, alta pressione garantisce tempo stabile e sole; Meteo - Ponte del 1 Maggio con rimonta dell'alta pressione, tanto sole in Italia e con temperature in aumento. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne