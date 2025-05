Stabilimenti balneari a Genova prime concessioni ventennali | arriva l’ok per i 5 Maggio e gli Squash

Stabilimenti balneari a Genova, prime concessioni ventennali: arriva l'ok per i 5 Maggio e gli Squash - Concluso dal Comune l'iter per l'aggiudicazione dell'arenile ai due bagni del Levante. Premiati investimenti e adesione alle nuove linee guida. Mascia: "Priorità a chi rende il mare accessibile a tutti, no agli abusi". Il punto sulle altre gare

Stabilimenti balneari a Genova, prime concessioni ventennali: arriva l'ok per i 5 Maggio e gli Squash - Concluso dal Comune l'iter per l'aggiudicazione dell'arenile ai due bagni del Levante. Premiati investimenti e adesione alle nuove linee guida. Mascia: "Priorità a chi rende il mare accessibile a tutti, no agli abusi". Il punto sulle altre gare

Ostia si prepara alla stagione estiva. Entro San Valentino a bando i primi stabilimenti balneari - Niente più proroghe. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere e le strutture di ristorazione su area demaniale che sono presenti sul lungomare di Ostia vengono messi a bando con una serie di avvisi pubblici. I bandi di San Valentino A spiegare qual è la strategia seguita dal Campidoglio...

Confessato l'autore degli incendi negli stabilimenti balneari di Ostia - Ha confessato il presunto autore degli incendi appiccati negli ultimi giorni in alcuni stabilimenti balneari di Ostia. Il pm ha disposto il fermo del 24enne che è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma. Cinque dei 7 stabilimenti andati a fuoco ad Ostia, per i quali c'è l'ipotesi dolosa, sono gli stessi che a febbraio sono andati a bando per le nuove concessioni del Comune di Roma.

Assegnati gli ultimi due bagni a Genova, confermati i vecchi gestori a Squash e 5 Maggio - Sono stati assegnati, secondo le procedure concorsuali previste dalla normativa (alla quale Genova ha scelto di aderire tra le prime città italiane) gli ultimi due stabilimenti balneari cittadini che ...

Babele dei prezzi al mare, ma in Liguria le cabine sono già quasi esaurite - Gli stabilimenti balneari hanno assegnato circa il 60% degli spazi disponibili. Alcuni sono sold out Genova – Da 15 sino a 80 euro. La spesa per trascorrere una giornata al mare in Liguria con tutti c ...