Squash Europei a squadre 2025 | l’Italia femminile manca la promozione uomini a rischio retrocessione

Europei a squadre 2025 di Squash, nei quali l’Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione: nel settore femminile le azzurre vengono sconfitte nella sfida promozione, mentre nel comparto maschile la formazione italiana è ad un passo dalla retrocessione.l’Italia femminile nelle semifinali 1°-4° posto, che mettevano in palio la promozione in Prima Divisione viene battuta dall’Ucraina, che si impone per 2-0 e centra il salto di categoria assieme ai Paesi Bassi, mentre le azzurre domani giocheranno contro l’Irlanda per il 3° posto, che vale la permanenza in Seconda Divisione.l’Italia maschile nel girone 5°-8° posto, nel quale conteggia già il 2-2 della prima fase contro la Norvegia, oggi cede alla Danimarca per 1-3 ed è ad un passo dalla retrocessione in Terza Divisione, anche a causa della vittoria dei norvegesi sulla Romania per 3-1. 🔗 Oasport.it - Squash, Europei a squadre 2025: l’Italia femminile manca la promozione, uomini a rischio retrocessione Non arrivano buone notizie da Breslavia, in Polonia, sede deglidi, nei qualiè in gara sia con gliche con le donne in Seconda Divisione: nel settorele azzurre vengono sconfitte nella sfida, mentre nel comparto maschile la formazione italiana è ad un passo dallanelle semifinali 1°-4° posto, che mettevano in palio lain Prima Divisione viene battuta dall’Ucraina, che si impone per 2-0 e centra il salto di categoria assieme ai Paesi Bassi, mentre le azzurre domani giocheranno contro l’Irlanda per il 3° posto, che vale la permanenza in Seconda Divisione.maschile nel girone 5°-8° posto, nel quale conteggia già il 2-2 della prima fase contro la Norvegia, oggi cede alla Danimarca per 1-3 ed è ad un passo dallain Terza Divisione, anche a causa della vittoria dei norvegesi sulla Romania per 3-1. 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Squash, Europei a squadre 2025: Italia femminile in finale per la promozione, gli uomini cercano la salvezza - Sono proseguiti a Breslavia, in Polonia, gli Europei a squadre 2025 di squash, manifestazione in cui l’Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione: nel settore maschile l’Italia ha disputato la Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre hanno completato la Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania. Nella seconda giornata di gare è andato in scena il terzo ed ultimo turno della prima fase a gironi: l’Italia femminile batte la Romania per 2-1, centra la permanenza in Seconda Divisione e domani andrà a giocarsi le ... 🔗oasport.it

Squash, Europei a squadre 2025: l’Italia femminile supera la Norvegia, battuti gli uomini - Sono scattati quest’oggi a Breslavia, in Polonia, gli Europei a squadre 2025 di squash: l’Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione. Nel settore maschile l’Italia è inserita nella Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre gioca nella Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania. Nella prima giornata di gare sono andati in scena i primi due turni della prima fase a gironi: una vittoria ed una sconfitta per l’Italia femminile, che prima cede di misura ai Paesi Bassi, ma poi si riscatta prontamente, superando, sempre per ... 🔗oasport.it

Ciclismo su pista, Europei 2025: trionfano le azzurre dell’inseguimento a squadre, Bianchi oro nel Km - La seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista a Heusden-Zolder porta due ori all’Italia: il secondo titolo continentale consecutivo di Matteo Bianchi nel chilometro, ma anche il trionfo delle azzurre nell’inseguimento a squadre. Dopo il successo dello scorso anno ad Apeldoorn, Bianchi – primo già nelle qualificazioni – trionfa con un tempo di 59.965, davanti al tedesco Maximilian Dornbach (+0. 🔗sportface.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sport highlights del 2025: le date principali, i Campionati mondiali, gli eventi più importanti da seguire; Olimpiadi Los Angeles 2028, il programma degli sport: tornano baseball e cricket; La ginnasta statunitense Jordan Chiles in esclusiva: come le perdite familiari mi hanno spinto a vincere l'oro a Parigi 2024; I campionati mondiali di Padel si terranno in Qatar. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Squash, Europei a squadre 2025: l’Italia femminile manca la promozione, uomini a rischio retrocessione - Non arrivano buone notizie da Breslavia, in Polonia, sede degli Europei a squadre 2025 di squash, nei quali l'Italia è in gara sia con gli uomini che con ... 🔗oasport.it

Squash, Europei a squadre 2025: Italia femminile in finale per la promozione, gli uomini cercano la salvezza - Sono proseguiti a Breslavia, in Polonia, gli Europei a squadre 2025 di squash, manifestazione in cui l'Italia è in gara sia con gli uomini che con le ... 🔗oasport.it

Quante squadre italiane giocheranno l’anno prossimo in Europa? Le combinazioni - Nella prossima stagione potrebbero giocare otto squadre italiane in Europa: tutte le combinazioni per le diverse competizioni ... 🔗gianlucadimarzio.com