Sprint Gp Miami Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop

Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1'26''482. Il baby precede la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà .L'articolo Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Kimiinposition nelladel Gp die lafa. Il 18enne pilota della, alla primadella carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1'26''482. Il baby precede la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà .L'articoloGpinconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop - (Adnkronos) – Kimi Antonelli in pole position nella Sprint del Gp di Miami e la Ferrari fa flop. Il 18enne pilota della Mercedes, alla prima pole della carriera, nelle qualifiche di oggi 2 maggio 2025 ottiene il miglior tempo girando in 1'26''482. Il baby precede la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale, che scatterà […] 🔗periodicodaily.com

Gp Miami, kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole per la Sprint Race - AGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1: 1'26"482 il tempo del pilota italiano classe 2006, che precede le due McLaren di Oscar Piastri, +0"045, e Lando Norris, +0"100. Ferrari indietro. Charles Leclerc è sesto a 0"326 davanti a Lewis Hamilton, settimo a 0"548. In mezzo Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0"255, e George Russell (Mercedes), quinto a 0"309. 🔗agi.it

F1, GP Miami: Antonelli conquista la pole della sprint, le pagelle delle qualifiche - Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. 🔗sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

F1, GP Miami: Antonelli conquista la pole della sprint, le pagelle delle qualifiche; F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Miami in diretta live; Kimi Antonelli conquista la pole position della Sprint Race del Gp di Miami. Ferrari indietro; Straordinario Kimi Antonelli, pole nella Sprint! 6° Leclerc e 7° Hamilton. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'Italia esulta nelle qualifiche sprint del GP Miami F1 2025: Andrea Kimi Antonelli battei le McLaren, le Ferrari faticano - Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position nella Sprint Qualifying del GP di Miami 2025 davanti a Piastri, Norris e Verstappen: scopri cosa è successo ... 🔗motorbox.com

F1 GP Miami | Antonelli in pole nella Sprint: “Mi è venuto tutto naturale” - Un grandissimo Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position della Sprint Race del Gran Premio di Miami. Sì, sarà ... 🔗msn.com

GP di Miami, qualifica Sprint: clamorosa pole di Antonelli che entra nella storia della F1. Leclerc sesto - C'è un italiano davanti a tutti nella qualifica della gara Sprint di Miami. Si chiama Andrea Kimi Antonelli, ha 18 anni, arriva da Bologna ed ... 🔗msn.com