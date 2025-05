Spotify Sbarca su EA Sports FC | La Tua Musica Preferita in Campo!

Musicale per i gamer! Spotify si unisce a EA Sports FC 25, portando un’esperienza audio personalizzata direttamente nel gioco. Immagina di segnare un gol decisivo mentre ascolti la tua playlist Preferita: ora è possibile! Scopri come questa novità sta cambiando le regole del calcio virtuale.Un’integrazione da campioniSpotify ha annunciato una partnership con EA Sports per integrare il suo servizio di streaming in EA Sports FC 25. I giocatori in Australia e Arabia Saudita, con abbonamento Spotify Premium, possono già accedere a Musica, podcast e audiolibri direttamente dal menu principale del gioco su PS5 e Xbox Series XS.Come funziona?È semplice: collega il tuo account Spotify al gioco, scegli la tua playlist e immergiti nell’azione. Una notifica in-game ti avviserà del brano in riproduzione, e potrai cambiare canzone o podcast dal menu di pausa senza interrompere la partita. 🔗 Imiglioridififa.com - Spotify Sbarca su EA Sports FC: La Tua Musica Preferita in Campo! Una rivoluzionele per i gamer!si unisce a EAFC 25, portando un’esperienza audio personalizzata direttamente nel gioco. Immagina di segnare un gol decisivo mentre ascolti la tua playlist: ora è possibile! Scopri come questa novità sta cambiando le regole del calcio virtuale.Un’integrazione da campioniha annunciato una partnership con EAper integrare il suo servizio di streaming in EAFC 25. I giocatori in Australia e Arabia Saudita, con abbonamentoPremium, possono già accedere a, podcast e audiolibri direttamente dal menu principale del gioco su PS5 e Xbox Series XS.Come funziona?È semplice: collega il tuo accountal gioco, scegli la tua playlist e immergiti nell’azione. Una notifica in-game ti avviserà del brano in riproduzione, e potrai cambiare canzone o podcast dal menu di pausa senza interrompere la partita. 🔗 Imiglioridififa.com

Se ne parla anche su altri siti

F1 25, EA Sports pubblica il video gameplay e svela tante informazioni sul gioco - Oggi, Electronic Arts ha condiviso il video nella versione extended che svela in anteprima il gameplay di EA SPORTS F1 25, gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Con la partecipazione del commentatore di F1 Alex Jacques e del personaggio di spicco per la F1 Matt Gallagher, il video mostra in modo approfondito come F1 25 porterà più realismo e autenticità al weekend di gara grazie a nuove caratteristiche, tra cui circuiti scansionati con LIDAR, chiamate radio aggiuntive fatte da squadre reali e celebrazioni del podio rinnovate. 🔗game-experience.it

Ea Sports FC 25 festeggia 16 anni di Football Ultimate Team - Siamo nel pieno delle due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l’introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday. Nella seconda settimana in corso fan potranno riscoprire i loro giocatori preferiti appartenenti a Ultimate Team nel passato. 🔗nerdpool.it

Guida Completa ai TOTS di EA Sports FC 25: date, giocatori, obiettivi, SBC - Il Team of the Season (TOTS) è uno degli eventi più attesi di EA Sports FC 25 Ultimate Team, un momento in cui i migliori giocatori della stagione calcistica passata (in questo caso quella del 2024/25) vengono celebrati con carte speciali dalle statistiche stratosferiche. Con design accattivanti, molteplici PlayStyle+ e un impatto enorme sul meta del gioco, i TOTS sono l’occasione perfetta per rivoluzionare la tua rosa. 🔗imiglioridififa.com

Cosa riportano altre fonti

I Podcast dell’Istituto Comprensivo Petrarca: la scuola sbarca su Spotify con quattro produzioni originali; SANT'AGATA DE' GOTI - L'Istituto de' Liguori sbarca su Spotify. Il primo canale ufficiale online per dare voce agli studenti; Dopo il grande successo riscosso su Instagram “Sorsi di Stile”, il format social di Cristina Parodi, sbarca su Spotify continuando a raccontare i cult che hanno fatto la storia della Moda e del Design; La canzone sulla disabilità tutta made in Friuli sbarca su Spotify e Youtube. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ascoltare le playlist di Spotify giocando a FC 25: in alcuni mercati ora è possibile - Spotify it's in the game: si potrebbe riassumere così, parafrasando il celebre motto di EA Sports, la notizia della partnership tra la piattaforma si streaming ed Electronic Arts. Il frutto di questa ... 🔗hdblog.it