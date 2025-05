Sport in tv oggi venerdì 2 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

oggi, venerdì 2 maggio, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.Fari puntati sul tennis. Si è alle battute conclusive del prestigioso torneo di Madrid e Lorenzo Musetti va a caccia del pass per la finale, affrontando il difficile ostacolo rappresentato dal britannico Jack Draper. Il toscano, reduce dall’atto conclusivo raggiunto a Montecarlo, vorrebbe replicare, ma battere il n.6 della classifica mondiale sarà assai arduo.In primo piano anche i Mondiali di beach soccer con l’Italia che fa il proprio esordio nella rassegna iridata, affrontando l’Oman, mentre a Miami prenderà il via il sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. 🔗 Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming , una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sul tennis. Si è alle battute conclusive del prestigioso torneo di Madrid e Lorenzo Musetti va a caccia del pass per la finale, affrontando il difficile ostacolo rappresentato dal britannico Jack Draper. Il toscano, reduce dall’atto conclusivo raggiunto a Montecarlo, vorrebbe replicare, ma battere il n.6 della classifica mondiale sarà assai arduo.In primo piano anche i Mondiali di beach soccer con l’Italia che fa il proprio esordio nella rassegna iridata, affrontando l’Oman, mentre a Miami prenderà il via il sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. 🔗 Oasport.it

