Sport in lutto Filippo muore giovanissimo sotto gli occhi del padre!

Una gara regionale di motocross si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi al crossodromo di Versa, dove un giovane motociclista ha perso la vita dopo un violento incidente in pista. Secondo le prime ricostruzioni, Filippo Morello, 23 anni, originario di Orsago (Treviso) e tesserato del motoclub Polcenigo di Pordenone, stava affrontando un salto quando avrebbe perso il controllo della moto, cadendo rovinosamente a terra.

Sport in lutto, Filippo muore giovanissimo sotto gli occhi del padre! - Aveva appena spinto sull'acceleratore. Un attimo prima il volo, la curva disegnata nell'aria, l'adrenalina che si fa gioia. Un attimo dopo, il tonfo, il silenzio che gela, e il frastuono delle altre moto che arrivano, troppo vicine, troppo veloci per fermarsi. In tribuna c'era anche suo padre. Lo aveva seguito fin da bambino, domenica dopo domenica, imparando a distinguere il suono della sua moto in mezzo a tutte le altre.

Filippo muore in moto davanti al padre - Un tragico incidente ha scosso il mondo del motocross durante la seconda tappa del Campionato regionale del Friuli Venezia Giulia, tenutasi il 1° maggio 2025 al crossodromo Luciano Battauz di Versa, f ... 🔗informazione.it

Tragedia al crossodromo, brutta caduta dalla moto: Filippo Morello muore a soli 20 anni in gara - ROMANS D’ISONZO (GORIZIA) – Una giornata che doveva essere di sport e passione si è trasformata in una tragedia. Durante una gara del campionato regionale di motocross del Friuli Venezia Giulia, un gi ... 🔗nordest24.it

Filippo Morello muore a vent'anni alla gara di motocross - ROMANS D'ISONZO (GORIZIA) - Tragedia nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, a Romans d'Isonzo, dove un ventenne trevigiano è morto nel corso di una gara di motocross. Il ragazzo, ... 🔗ilgazzettino.it