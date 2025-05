Spionaggio contro Fanpage Renzi | “Il governo spia i giornalisti che fanno le inchieste contro FdI?”

Spionaggio ai danni di un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, Matteo Renzi torna a chiedere chiarimenti a Meloni. "Fanpage ha fatto delle indagini contro FdI. Saranno coincidenze, ma se il governo spia i giornalisti siamo all'eversione", ha dichiarato. 🔗 Dopo il nuovo caso diai danni di un altro giornalista di.it, Ciro Pellegrino, Matteotorna a chiedere chiarimenti a Meloni. "ha fatto delle indaginiFdI. Saranno coincidenze, ma se ilsiamo all'eversione", ha dichiarato. 🔗 Fanpage.it

“Preso di mira perché aiuto migranti”: cosa c’è dietro lo spionaggio Paragon contro don Mattia Ferrari - Don Mattia Ferrari è tra gli italiani spiati da Graphite, il software prodotto dall'israeliana Paragon Solutions. Il cappellano di bordo di Mediterranea Saving Humans ipotizza un collegamento tra le intercettazioni subite e il suo lavoro con i migranti e si chiede "che senso abbia tutto questo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Baldino a Fanpage.it: “M5s in piazza contro la lucida follia bellicista del governo e di quest’Europa” - Il M5s scende in piazza domani contro il piano di riarmo di Ursula von der Leyen. Vittoria Baldino (M5s) a Fanpage.it: "La corsa al riarmo? una lucida follia, con una narrativa costruita a tavolino, alimentando paura e terrore. Noi siamo per l'Europa, ma vogliamo affermare chiaramente che non siamo per quest'Europa". 🔗fanpage.it

Usa, New York Times: «Il Pentagono ha interrotto le operazioni di cyber spionaggio contro Mosca» - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato al Cyber Command americano di interrompere le operazioni contro la Russia, secondo quanto riportato da tre funzionari del Pentagono al New York Times. La decisione rientra in una strategia più ampia volta a favorire il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina e a ridefinire i rapporti tra Mosca e Washington. 🔗lettera43.it

Spionaggio contro , Renzi: Il governo spia i giornalisti che fanno le inchieste contro FdI?; L'attacco di Matteo Renzi al governo Meloni: Pensano di poter fare come vogliono, spiano i giornalisti se fanno inchieste contro; Paragon, Renzi: Mantovano la smetta di spiare giornalisti!. Bocchino: Parole eversive; Che cosa sappiamo del caso Paragon e dello spionaggio sul direttore di e altri sei italiani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo caso spionaggio a Fanpage, Silvestri (M5s): “Grave il silenzio del governo Meloni” - Di fronte al nuovo caso di spionaggio a Fanpage ai danni del giornalista Ciro Pellegrino, il capogruppo del M5s al Senato Francesco Silvestri chiede chiarezza ... 🔗fanpage.it

Un altro giornalista di Fanpage spiato, Fratoianni: “Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla” - Dopo il direttore Francesco Cancellato, un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, è stato spiato. “Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia”, ha commentato Nicola ... 🔗fanpage.it

Matteo Renzi senza freni, il video: annuncia scandalo spionaggio - Matteo Renzi lancia l’allarme sul presunto utilizzo dello spyware ... fatto gravissimo – oppure qualcuno ha rubato al governo quel software per usarlo contro la stampa, e sarebbe forse ancora più ... 🔗newsmondo.it