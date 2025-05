Spiava le azioni Nato per conto di Mosca Arrestato in Grecia

azioni militari. Il protagonista è un cittadino georgiano di 59 anni, Arrestato in flagranza mentre filmava trasferimenti di materiale bellico ed equipaggiamenti militari per conto dei servizi segreti russi. Si è difeso dicendo che non lo ha fatto per soldi, ma per affetto verso la "madre Russia", dettaglio che non sposta i termini della questione che vertono sulla difesa delle infrastrutture critiche in aree altrettanto critiche, come quella a nord della Grecia, crocevia di interessi diversificati in molteplici dossier interconnessi.Pittore e 007Di professione imbianchino, la spia è stata sottoposta ad un interrogatorio dinanzi al pubblico ministero.

Spiava le azioni Nato per conto di Mosca. Arrestato in Grecia - Un caso di spionaggio al porto di Alexandroupolis attira le attenzioni internazionali in terra ellenica, con sullo sfondo le tensioni geopolitiche e i possibili attacchi contro installazioni militari. 🔗formiche.net