Spiagge invase caos e rifiuti | Questo turismo non porta nulla alla città

Casertanews.it - Spiagge invase, caos e rifiuti: "Questo turismo non porta nulla alla città" Ancora degrado nella zona dei Palazzi Cirio di Mondragone, invasi da vere e proprie discariche urbane. A documentare la situazione è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Antonio Belli che punta l'indice sugli scarsi controlli. "Una domanda al sindaco - dichiara - In questi tre anni. 🔗 Casertanews.it

Bonus rifiuti e rincari Tari: “Così si rischia il caos” - “Servono tempi e strumenti adeguati. Così si rischia il caos nei Comuni”: anche la provincia diLatina si unisce al grido d’allarme lanciato da Anci e Ifel, che nei giorni scorsi hanno scritto all’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) per segnalare le gravi criticità... 🔗latinatoday.it

Formia Rifiuti Zero: al via la pulizia delle spiagge libere - Formia, 3 aprile 2025 – Formia Rifiuti Zero ha avviato un’importante operazione di pulizia delle spiagge libere per garantire un ambiente più decoroso e accogliente per cittadini e turisti. L’obiettivo è quello di assicurare una fruizione ottimale degli spazi costieri, contribuendo alla tutela dell’ecosistema marino e al miglioramento della qualità della vita della comunità locale. L’intervento, iniziato nella giornata del 1 aprile 2025, proseguirà per dieci giorni e verrà svolto con l’ausilio di un trattore e di due operatori specializzati. 🔗ilfaroonline.it

Con guanti e sacchi a "caccia" di rifiuti: torna "Spiagge e fondali puliti" - Torna la campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e fondali puliti” per sensibilizzare la comunità alla cura e protezione dell'ambiente costiero e marino e delle zone umide. Questa volta lo scenario scelto è la Pialassa della Baiona: un sistema complesso, collegato da canali artificiali... 🔗ravennatoday.it

Caos e rifiuti sulla Spiaggia delle Monache: i problemi di Napoli tra accesso al mare, spiagge libere e inciviltà - Ieri è stato un Primo Maggio da record per Napoli, in termine di visite e presenze turistiche. Ma è anche stata una giornata da incubo per cittadini e residenti, bloccati nel traffico (anche pedonale) ... 🔗msn.com

Napoli, rifiuti sulla spiaggia delle Monache a Posillipo dopo l'assalto del 1° maggio - Il 1° maggio è stata una giornata all'insegna del sole e del relax per molti napoletani e non solo, la città è stata invasa dai turisti. In particolare la ... 🔗msn.com

Primo maggio a napoli: spiagge prese d’assalto e degrado tra rifiuti abbandonati sul litorale - Il primo maggio 2025 a Napoli le spiagge del golfo di Napoli, tra cui il lido delle Monache e San Giovanni, sono state invase da migliaia di persone, causando degrado e abbandono di rifiuti denunciati ... 🔗gaeta.it