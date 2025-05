Spiagge ' incivili' Viola Carofalo risponde a Borrelli | Non facciamo gli antimeridionalisti il problema è un altro | VIDEO

Napolitoday.it - Spiagge 'incivili', Viola Carofalo risponde a Borrelli: "Non facciamo gli antimeridionalisti, il problema è un altro" | VIDEO "Il mare non bagna Napoli scriveva Anna Maria Ortese. È proprio vero, siamo una città di mare in cui non c'è il diritto a farsi un bagno perché i pochi tratti di costa utilizzabili sono nelle mani di chi fa speculazione, di chi ha concessioni a 99 anni. Allora incazziamoci per la munnezza ma 1). 🔗 Napolitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina Inter Women 1-0 LIVE: Bonfantini porta avanti le viola - di Marco BlasiFiorentina Inter Women LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match, valido per la 4a giornata della Poule Scudetto Tutto pronto al Viola Park di Firenze per il match tra Fiorentina e Inter Women: le due squadre si sfidano oggi per la gara valevole per la 4^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo il pirotecnico 3-3 nel derby contro il Milan, le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano le viola di De La Fuente. 🔗internews24.com

Sabrina Impacciatore nel film “G20” con Viola Davis: «Ho studiato le donne di potere» - (askanews) – Continua la sua scalata a Hollywood Sabrina Impacciatore, che dal 10 aprile arriva su Prime Video a fianco di Viola Davis nel film G 20. L’attrice premio Oscar interpreta il Presidente degli Stati Uniti, che diventa l’obiettivo numero uno quando un vertice del G20 finisce sotto assedio. Sabrina Impacciatore interpreta invece Elena Romano, la Presidente del Fondo Monetario Internazionale. 🔗amica.it

Domenica in Musica 2025 alla Sala dei Giganti con Niccolò Corsaro (viola) e Lorenzo Corsaro (pianoforte) - Domenica in Musica il 30 marzo 2025, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, con il duo formato dai fratelli Corsaro, Niccolò alla viola e Lorenzo al pianoforte. I due fratelli, poco più che ventenni, sono nati a Lucca e si sono diplomati con il massimo dei voti e la lode presso il... 🔗padovaoggi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spiagge 'incivili', Viola Carofalo risponde a Borrelli: Non facciamo gli antimeridionalisti, il problema è un altro | VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non ci crederai ma questa è l'unica spiaggia con la sabbia viola - Spiagge bianchissime, spiagge color oro, spiagge nere e perfino spiagge verdi. Insomma se ami il mare ce n’è, è proprio il caso di dirlo, di tutti i colori. E poi c’è lei, che è davvero ... 🔗msn.com