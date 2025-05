Spettacolo | Voglio svegliare l' aurora

Venerdì 9 maggio - Chiostro Ex Convento S. Francesco ore 21.00
Voglio svegliare l'aurora
Futuri possibili per tempi difficili
Un intenso monologo teatrale che, accompagnato da violino, arpa, chitarra e musica elettronica, diventa una potente preghiera rivolta a un "dio altro".

Aurora Ramazzotti risponde agli hater: «I tatuaggi? Non mi rovinano. Il mio corpo è il mio involucro e io nella vita voglio divertirmi» - Di recente, mamma Michelle Hunziker e figlia si sono fatte insieme lo stesso tatuaggio, dedicato all’amore: la scritta Liebe ohne Leiden («Amore senza sofferenza»), una scelta che ha scatenato reazioni contrastanti sui social 🔗vanityfair.it

La tragica morte di Aurora in gita scolastica, parla il padre: “Mia figlia non era malata, voglio solo la verità” - Aurora, una studentessa di 19 anni, originaria della provincia di Grosseto, è morta improvvisamente durante una gita scolastica sul traghetto che da Napoli la stava portando a Palermo. La giovane è stata trovata priva di sensi nel bagno della cabina che condivideva con altre studentesse, e nonostante i tentativi di rianimazione del medico di bordo e il trasferimento d’urgenza verso Sorrento, Aurora non ce l’ha fatta. 🔗orizzontescuola.it

Aurora Bellini morta sul traghetto, il papà: «Non aveva patologie pregresse, quando ci siamo salutati era felice. Voglio solo la verità» - Aurora Bellini è morta a 19 anni, su un traghetto. Un malore? Un infarto? C'è un'indagine in corso. «Voglio solo e semplicemente la verità. Il resto è un... 🔗ilmattino.it

