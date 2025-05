Speranze appese a un filo | oltre 80 soccorritori in cerca del disperso a Livo

Livo, in alta provincia di Como. Le operazioni proseguono con grande impegno e dispiegamento di forze, mentre le ore passano e cresce l'apprensione per le sorti del disperso, turista olandese di 31 anni.

