Speranza denunciato per protocollo Tachipirina e vigile attesa parenti vittime Covid | Morti senza rispetto Per 3 anni il Ministero ha detto ai medici di base di non curare

Protocollo Tachipirina e vigile attesa causa dei morti Covid, ecco perché ho denunciato Speranza e la procura di Roma indaga per omicidio colposo - Gli ammalati di Covid morivano per la maggior parte perché non venivano curati nelle prime fasi sintomatiche della malattia e perché venivano lasciati in abbandono ad aspettare che la malattia progredisse, senza freni, per poi arrivare in ospedale gravissimi e che tutto questo avveniva su raccomanda 🔗ilgiornaleditalia.it

Covid, aperta inchiesta per omicidio colposo da 7 procure sul protocollo tachipirina e vigile attesa di Speranza, la perizia medica: "Riduceva possibilità di sopravvivenza" - A sostegno della denuncia è stata presentata una perizia medica collegiale, firmata da un team di specialisti composto dal cardiologo prof. Alessandro Capucci e dai medici Andrea Mangiagalli, Agostino Ciucci, Rosanna Chifari e Antonio Palma. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omici 🔗ilgiornaleditalia.it

Commissione inchiesta Covid, acquisita denuncia contro Ministero Salute e Aifa per le "morti dei malati Covid tra il 2020 e il 2021 a causa del protocollo "Tachipirina e vigile attesa" - Il Ministero della Salute “ha omesso di comunicare alla popolazione italiana e ai medici di base dati e informazioni scientificamente validi che indicavano la necessità di cure tempestive del Covid sin dai primi sintomi [...], con la consapevolezza che tali omissioni potessero provocare effetti preg 🔗ilgiornaleditalia.it

Protocollo Tachipirina e vigile attesa causa dei morti Covid, ecco perché ho denunciato Speranza e la procura di Roma indaga per omicidio colposo - La verità si fa strada ed è normale. Così come è stata normale la menzogna veicolata a reti unificate, l’inganno collettivo che ha impedito la libertà del pensiero, il servilismo, o la corruzione, di ... 🔗informazione.it

Il video di Roberto Speranza e il ritorno della fantomatica «Tachipirina e vigile attesa» - Durante un incontro a Villafranca, Roberto Speranza ha cercato di rispondere a una domanda sul protocollo, denominato appunto Tachipirina e vigile attesa, ma la sua risposta è stata “ritagliata ... 🔗msn.com

Covid. Speranza (Pd): 'Protocollo tachipirina e vigile attesa? Invenzione dei no vax'. E FdI lo attacca: 'Mente senza vergogna e senza ... - Un filmato in particolare è diventato virale, quello in cui Speranza si rivolge così ad un contestatore: “Il protocollo Tachipirina e vigile attesa non esiste, lo avete inventato voi no vax”. 🔗quotidianosanita.it