Speciale L' Eredità - Tutti in viaggio Colombari spiazzata da Liorni | E che deve succedere? Poi i ' battibecchi' con Costacurta e il gesto di lui

Venerdì 2 maggio 2025, nello speciale de "L'Eredità", il cui sottotitolo è "Tutti in viaggio", non mancano sorprese, in particolare con Martina Colombari e Billy Costacurta, per la prima volta insieme in un programma televisivo. Fin da subito capiamo chi 'comanda', e anche Marco Liorni lo nota.

Tutti in viaggio: lo speciale de L’Eredità, questa sera su Rai1 - Gli ospiti e le anticipazioni della puntata speciale de L'Eredità in onda oggi, venerdì 2 maggio, in prima serata su Rai1 🔗comingsoon.it

L’Eredità torna in prima serata con lo speciale Tutti in Viaggio - Si intitola Tutti in Viaggio il nuovo speciale de L’Eredità, in prima serata su Rai 1 domani (venerdì 2 maggio) dopo Affari Tuoi. Il game show condotto da Marco Liorni dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione ormai alle porte. Speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio: le coppie in gioco A giocare saranno sei coppie note al pubblico televisivo: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti ... 🔗davidemaggio.it

L’Eredità Tutti in viaggio su Rai 1: sfide VIP e beneficenza per Emergenza Sorrisi Ets - Questa sera su Rai 1 un episodio speciale de L’Eredità prenderà il via in prima serata dalle 21.30, sotto il titolo Tutti in viaggio. Il game show, ispirato alla stagione estiva, celebra il tema del viaggio e il desiderio di partire, proponendo una serata ricca di sfide e intrattenimento. Partecipanti e sfide Condotto da Marco […] L'articolo L’Eredità Tutti in viaggio su Rai 1: sfide VIP e beneficenza per Emergenza Sorrisi Ets è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

