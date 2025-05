Special dinner al Magnolia con Vitigno Italia e Ais Campania per un viaggio tra vini territori e sapori di primavera

Vitigno Italia, il Salone dei vini e dei territori Vitivinicoli Italiani. Ma l’esperienza non si ferma alla Stazione Marittima: il 12 maggio, il fuori salone si sposterà al Magnolia. 🔗 Napolitoday.it - Special dinner al Magnolia con Vitigno Italia e Ais Campania per un viaggio tra vini, territori e sapori di primavera Anche quest’anno torna l’appuntamento più atteso per gli appassionati e i cultori del vino della scena napoletana:, il Salone deie deiViticolini. Ma l’esperienza non si ferma alla Stazione Marittima: il 12 maggio, il fuori salone si sposterà al. 🔗 Napolitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mourinho, cosa è rimasto dello Special One? Il futuro di José è un’incognita - (Adnkronos) – Quale sarà il futuro di José Mourinho? La maxi rissa scatenata in Turchia ha puntato di nuovo i riflettori sul tecnico portoghese. Da troppo tempo dello Special One si parla più per i suoi comportamenti fuori dal campo, che per i risultati sportivi. Il tecnico portoghese sta attraversando una fase complicata della carriera, per molti in una vera e propria caduta libera, dopo essersi affermato come uno degli allenatori più vincenti di sempre. 🔗.com

PALINSESTI 23-29 MARZO 2025: AL VIA IL TURCO, MARE FUORI, OBBLIGO O VERITÀ? E DINNER CLUB - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 23 al 29 marzo 2025 Rai1 D: Nations League: Germania-Italia L: Champagne: Peppino di Capri 1°Tv M: Morgane: Detective Geniale 4 (2/4) 1°Tv M: Io Capitano 1°Tv G: Che Dio Ci Aiuti 8 (4/10) 1°Tv V: The Voice Senior (6/8) S: Ne Vedremo Delle Belle Canale 5 D: Tradimento 1°Tv L: Grande Fratello semifinale M: Redeeming Love: Riscatto d’Amore 1°Tv M: Lo Show dei Record (4/10) G: Il Turco (1/2) new V: Il Turco (2/2) 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (2/9) Altre segnalazioniNessuna segnalazione Altre segnalazioni THE FAMILY II dal 24/03 | ... 🔗bubinoblog

Conclusione “coi fiocchi” per i Giochi Mondiali Special Olympics di Torino - “Il cuore di questi Giochi continuerà a battere più forte che mai”: con queste parole Sestriere chiude i World Winter Games Special Olympics Torino 2025. Sette giorni di gare e grandi emozioni che hanno coinvolto 1.500 atleti provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di 101 delegazioni. I Giochi mondiali invernali Special Olympics ospitati da Torino, […] The post Conclusione “coi fiocchi” per i Giochi Mondiali Special Olympics di Torino appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ne parlano su altre fonti

Special dinner al Magnolia con Vitigno Italia e Ais Campania per un viaggio tra vini, territori e sapori di primavera; Torna vitigno italia a napoli con una cena speciale al magnolia dedicata al patrimonio vitivinicolo italiano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna vitigno italia a napoli con una cena speciale al magnolia dedicata al patrimonio vitivinicolo italiano - Napoli ospita Vitigno Italia al Magnolia di Chiaia il 12 maggio, con una serata enogastronomica organizzata da Ais Campania e lo chef Antonio Chirico, per valorizzare vini e sapori italiani. 🔗gaeta.it