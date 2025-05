Spavento al Grande Torino | Vanoli si accascia dopo il rigore

© Thesocialpost.it - Spavento al Grande Torino: Vanoli si accascia dopo il rigore Grande Torino esplode in un boato: dal dischetto arriva il calcio di rigore per i granata. Nell’attimo in cui il pallone danza sull’erba, il silenzio cala improvviso sulla panchina.Senza preavviso, Paolo Vanoli si piega su se stesso, lo sguardo fisso sul campo ma il corpo che cede. Il pubblico trattiene il respiro, mentre il mister rimane in equilibrio tra sorpresa e determinazione, senza perdere conoscenza.Scattano i riflessi dei medici granata, che lo avvolgono con gesto rapido e sicuro. In un attimo, Vanoli ritrova energia: si appoggia alle spalle del fisioterapista, si rialza e con passo incerto ma deciso torna al suo scanno.Accanto a lui, l’allenatore del Venezia abbandona la sua area tecnica, attraversa la linea bianca e poggia una mano solidale sulla spalla del collega, cercando rassicurazioni in uno sguardo. 🔗 Il cronometro segna il minuto in cui ilesplode in un boato: dal dischetto arriva il calcio diper i granata. Nell’attimo in cui il pallone danza sull’erba, il silenzio cala improvviso sulla panchina.Senza preavviso, Paolosi piega su se stesso, lo sguardo fisso sul campo ma il corpo che cede. Il pubblico trattiene il respiro, mentre il mister rimane in equilibrio tra sorpresa e determinazione, senza perdere conoscenza.Scattano i riflessi dei medici granata, che lo avvolgono con gesto rapido e sicuro. In un attimo,ritrova energia: si appoggia alle spalle del fisioterapista, si rialza e con passo incerto ma deciso torna al suo scanno.Accanto a lui, l’allenatore del Venezia abbandona la sua area tecnica, attraversa la linea bianca e poggia una mano solidale sulla spalla del collega, cercando rassicurazioni in uno sguardo. 🔗 Thesocialpost.it

