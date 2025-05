Spari contro un' auto a Nocera Superiore | si indaga

Indagini in corso a Nocera Superiore, dove colpi di pistola e di fucile (circa nove) sono stati esplositi, la scorsa notte, contro un'auto parcheggiata nella frazione Citola a Nocera Superiore. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito.

