Sparatoria Monreale oggi i funerali delle tre vittime | proseguono le indagini

oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella Sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Le indagini proseguono per identificare i complici. 🔗 Tg24.sky.it - Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini Si celebranodi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nellaavvenuta nella piazza di, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Leper identificare i complici. 🔗 Tg24.sky.it

Femminicidio Sara Campanella, oggi camera ardente a Misilmeri. Domani i funerali - E’ arrivata ieri nel primo pomeriggio a Misilmeri, nel Palermitano, la salma di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega di corso, Stefano Argentino. Dopo che è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 22enne, effettuata presso il Policlinico della città dello Stretto, il feretro è stato riconsegnato alla famiglia, che tramite il proprio legale Concetta La Torre ha chiesto di "poter vegliare" Sara "in modo intimo e riservato", "senza alcuna interferenza di giornalisti e troupe televisive". 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: “Sono stato io, sono addolorato” - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

È ufficiale, via Pezzingoli da oggi è del Comune di Monreale - Monreale – La Città Metropolitana di Palermo, attraverso l’area infrastrutture direzione viabilità, ha ufficialmente consegnato la strada provinciale SP 68 bis, nota come via Pezzingoli, al Comune di Monreale. La consegna, formalizzata oggi, include l’intera arteria stradale adiacente alla frazione di Aquino e le relative opere d’arte. Il trasferimento di competenza è stato reso possibile […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

Sparatoria a Monreale, oggi eseguita l’ultima autopsia, dopo i corpi restituiti per i funerali - Sarà eseguita questa mattina all’istituto di medicina legale del Policlinico l’autopsia sul corpo di Andrea Miceli, una delle tre vittime della strage di Monreale la notte tra sabato e domenica. […] ... 🔗msn.com

Venerdì i funerali delle vittime di Monreale, il Comune si farà carico dei costi - Saranno celebrati il 2 maggio nella Cattedrale di Monreale, alle 10.30, i funerali dei tre giovani monrealesi uccisi nel corso di una sparatoria il 27 aprile. Il Comune di Monreale si è fatto carico d ... 🔗informazione.it

Sparatoria a Monreale (PA), il diciannovenne indagato davanti al gip: “Sono stato aggredito” - Salvatore Calvaruso racconta la sua versione davanti al gip. Saranno celebrati il 2 maggio nella Cattedrale di Monreale, alle 10.30, i funerali dei tre giovani monrealesi. Intanto l'autopsia chiarisce ... 🔗ilsicilia.it