Sparatoria Monreale in migliaia ai funerali dei tre ragazzi uccisi FOTO

Sparatoria nella notte tra il 26 e il 27 aprile. L’arcivescovo Isacchi nell'omelia: “Nessuna comunità è immune da un tale contagio di violenza”. Domenica a Palermo si terrà una fiaccolata in memoria delle vittime 🔗 Tg24.sky.it - Sparatoria Monreale, in migliaia ai funerali dei tre ragazzi uccisi. FOTO In un duomo gremito si è tenuto l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, morti durante unanella notte tra il 26 e il 27 aprile. L’arcivescovo Isacchi nell'omelia: “Nessuna comunità è immune da un tale contagio di violenza”. Domenica a Palermo si terrà una fiaccolata in memoria delle vittime 🔗 Tg24.sky.it

Si celebrano oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Le indagini proseguono per identificare i complici.

Sparatoria Monreale, folla ai funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - In tantissimi a dare l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Una folla commossa si è radunata dentro e fuori il Duomo per partecipare alle esequie e stringersi attorno alle famiglie. Nonostante la presenza di migliaia di persone, almeno un centinaio è rimasto fuori dalla cattedrale. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, i feretri dei tre giovani escono dal Duomo: applausi e lacrime ai funerali - Sono iniziati nella mattinata di venerdì 2 aprile i funerali dei tre giovani uccisi in una sparatoria a Monreale. Davanti al Duomo migliaia di persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto ai giovani, tra striscioni, palloncini bianchi e commozione. Per seguire la cerimonia sono stati allestiti due maxi-schermi nelle due piazze. Quando le bare di Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli hanno lasciato la chiesa, è scattato un lungo applauso. 🔗ilfattoquotidiano.it

