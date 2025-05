Sparatoria Monreale ai funerali uno striscione per le vittime

Monreale, in provincia di Palermo, i funerali dei tre ragazzi rimasti vittime di una Sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Davanti alla chiesa è comparso uno striscione per Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, uccisi dopo una lite con un gruppo di giovani dello Zen di Palermo.“Nessuno muore nel cuore di chi resta”, si legge. L’unico presunto responsabile individuato finora, Salvatore Calvaruso, 19 anni, è in carcere ma i carabinieri stanno cercando di rintracciare almeno un altro giovane. 🔗 Lapresse.it - Sparatoria Monreale, ai funerali uno striscione per le vittime Venerdì 2 maggio, nel Duomo di, in provincia di Palermo, idei tre ragazzi rimastidi unaavvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Davanti alla chiesa è comparso unoper Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, uccisi dopo una lite con un gruppo di giovani dello Zen di Palermo.“Nessuno muore nel cuore di chi resta”, si legge. L’unico presunto responsabile individuato finora, Salvatore Calvaruso, 19 anni, è in carcere ma i carabinieri stanno cercando di rintracciare almeno un altro giovane. 🔗 Lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Si celebrano oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Il fermo di Salvatore Calvaruso, 19enne del rione palermitano dello Zen, accusato della strage, è stato convalidato ieri dal gip di Palermo. Le indagini proseguono per identificare i complici. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria Monreale, folla ai funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - In tantissimi a dare l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo (CHI ERANO), i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella piazza di Monreale, a dieci chilometri da Palermo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Una folla commossa si è radunata dentro e fuori il Duomo per partecipare alle esequie e stringersi attorno alle famiglie. Nonostante la presenza di migliaia di persone, almeno un centinaio è rimasto fuori dalla cattedrale. 🔗tg24.sky.it

Palermo, sparatoria a Monreale: i funerali dei 3 giovani uccisi - A Monreale (Palermo) è il giorno dei funerali di Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Micheli e Massimo Pirozzo, entrambi 26enni, i tre giovani uccisi a colpi di arma da fuoco nella notte tra il 26 e 27 aprile nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Duomo, nel centro del Paese. Le esequie vengono celebrate proprio nel Duomo di Monreale, all’esterno del quale alcuni giovani, amici delle vittime, hanno esposto uno striscione con le foto dei ragazzi e la scritta: “Nessuno muore nel cuore di chi resta… da parte dei vostri paesani, vi amiamo“. 🔗lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

VIDEO Sparatoria Monreale, ai funerali uno striscione per le vittime - LaPresse; Monreale si ferma per l'ultimo saluto ai tre giovani assassinati: stamattina il funerale; Sparatoria Monreale, reo confesso in carcere a Palermo: si cercano l’altro esecutore e le 2 pistole; Il triplice omicidio di Monreale, Calvaruso: Ho sparato per difendermi. Spunta l'audio di un testimone. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sparatoria Monreale, ai funerali uno striscione per le vittime - Venerdì 2 maggio, nel Duomo di Monreale, in provincia di Palermo, i funerali dei tre ragazzi rimasti vittime di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Davanti alla chiesa è ... 🔗msn.com

Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: centinaia di persone in Duomo per l'ultimo saluto - A Monreale è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - Tappeti di fiori, striscioni e fotografie all'ingresso della cattedrale di Monreale (Palermo) in attesa dell'inizio dei funerali di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, i tre giovani monreale ... 🔗msn.com