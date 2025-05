Sparatoria a Monreale ricercato un giovane alto e con la barba

giovane di 19 anni accusato di strage per il triplice omicidio a Monreale, sarebbe un giovane che viaggiava a bordo di una moto Bmw Gs nero vecchio modello. Un ragazzo alto un metro e 90 con la barba folta. Con lui sulla moto ci sarebbe stato il secondo armato di pistola che avrebbe preso parte alla Sparatoria insieme a Calvaruso. I testimoni hanno raccontato.

Monreale, è morto anche il terzo giovane coinvolto nella sparatoria - Salgono a tre i morti della sparatoria avvenuta questa notte a Monreale è morto infatti anche il terzo ragazzo è rimasto ferito dai venti colpi di pistola sparati davanti ad un bar di via Benedetto D'Acquisto. Dopo Salvatore Turdo, di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26, anche Andre Miceli di 26 anni in ce […]

Strage di Monreale, resta in carcere il giovane dello Zen: il mistero delle armi e la caccia ai complici - Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia...

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: "Sono stato io, sono addolorato" - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti

