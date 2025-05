Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano | 6 arresti

Imolaoggi.it - Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano: 6 arresti Oltre 80 gli episodi di cessione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, accertati dai carabinieri 🔗 Imolaoggi.it

Approfondimenti da altre fonti

Droga nel pronto soccorso di Lucera, lo spaccio gestito da un autista soccorritore del 118: sei arresti - È di sei arresti il bilancio della operazione condotta dai carabinieri del Comando Compagnia di Lucera, nell'ambito di una articolata indagine coordinata dalla Procura di Foggia finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti. L’indagine, sfociata nell’arresto di sei soggetti... 🔗foggiatoday.it

Spaccio di droga in un pronto soccorso del Foggiano: sei arresti. I video della “compravendita” - Uno smercio di droga all’interno della postazione del pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera, nel Foggiano, è stato scoperto dai carabinieri che hanno arrestato sei persone per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero altre quattro. L’indagine, coordinata dalla procura di Foggia, ha messo in luce il ruolo del principale indagato, tra gli arrestati, ovvero un autista soccorritore del 118, che aveva creato all’interno del pronto soccorso la sua area di spaccio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana - PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza. Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze. 🔗corrieretoscano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano, sei arresti; Droga nel pronto soccorso di Lucera, lo spaccio gestito da un autista soccorritore del 118: sei arresti; Droga nel pronto soccorso dell'ospedale: arrestate sei persone nel Foggiano; Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano: sei arresti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Spaccio di droga nel pronto soccorso: sei arresti. Tra questi anche un autista del 118 - Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano, sei arresti. Uno smercio di droga all'interno della postazione del pronto soccorso ... 🔗msn.com

Spaccio di droga in pronto soccorso nel Foggiano, sei arresti - (ANSA) - LUCERA, 02 MAG - Uno smercio di droga all'interno della postazione del pronto soccorso dell'ospedale Lastaria di Lucera è stato scoperto dai carabinieri che hanno arrestato sei persone per sp ... 🔗msn.com

Vendevano droga nel pronto soccorso dell'ospedale. Fra i sei arrestati anche un autista del 118 - Gli indagati coinvolti in oltre ottanta presunti episodi di cessione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina ... 🔗rainews.it