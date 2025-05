Spaccio di droga chiuso un bar per un mese

Genovatoday.it - Spaccio di droga, chiuso un bar per un mese Il Questore di Genova ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale di Sampierdarena. Un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza arrivato, spiegano dalla questura: "a seguito sia. 🔗 Genovatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Nel bar del Casertano spaccio di droga e slot machines illegali: locale chiuso, arrestato il titolare - In manette è finito un 46enne, titolare di un bar a Villa di Briano, nella provincia di Caserta. Nel locale, i carabinieri hanno rinvenuto droga e accertato la presenza di slot machines illegali.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, bar chiuso a Torpignattara: troppi clienti con precedenti, spaccio di droga e arresti - Un bar a Roma chiuso per 10 giorni: frequentato da pregiudicati, sospesa la licenza per spaccio e violazione delle leggi sull'immigrazione. 🔗notizie.virgilio.it

Piazza XX Settembre Bologna, bar chiuso per 10 giorni e arresti per spaccio - Bologna, 12 febbraio 2025 – Due arresti, due denunciati e sospensione della licenza per un bar di zona. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha effettuato vari servizi di controllo in zona Piazza XX Settembre e Autostazione, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati, in un’area che continua ad essere oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. L’attenzione della Questura è massima e si è tradotta in varie attività di controllo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Spaccio di droga, chiuso un bar per un mese; Bar di Padova centro per lo spaccio droga, chiuso per 45 giorni; Droga nel cestino e spinelli dentro al bar: il questore lo chiude; Covo di pregiudicati, trovata anche la droga: chiuso il bar di paese. 🔗Cosa riportano altre fonti

Spaccio di stupefacenti: chiuso per 30 giorni un bar di Pietra Ligure - Pietra Ligure. È stato notificato nella mattinata di oggi, da personale della squadra di polizia amministrativa della Questura, il decreto emesso dal Questore con il quale viene sospesa per trenta ... 🔗msn.com

Nel bar del Casertano spaccio di droga e slot machines illegali: locale chiuso, arrestato il titolare - All'interno del suo bar spacciava droga e aveva slot machines illegali: a Villa di Briano, nella provincia di Caserta, nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 aprile, i carabinieri hanno arrestato un ... 🔗fanpage.it

Chiuso il bar Tamurè Due: «Ritrovo di spacciatori e pregiudicati» - CONEGLIANO Droga nascosta nelle fioriere per sfuggire ai controlli, clienti con sostanze stupefacenti addosso e una frequentazione fissa di giovanissimi pregiudicati: è questo il ... 🔗ilgazzettino.it