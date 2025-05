Spaccio di cocaina condanna definitiva | la Cassazione chiude il caso

condannati in via definitiva per Spaccio di cocaina. La Corte di Cassazione ha rigettato le tesi difensive, confermando la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio.Inseguimento in via PalatucciLa vicenda ha avuto origine in via Palatucci, ad Avellino, quando. 🔗 Avellinotoday.it - Spaccio di cocaina, condanna definitiva: la Cassazione chiude il caso Avellino – Due uominiti in viaperdi. La Corte diha rigettato le tesi difensive, confermando la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio.Inseguimento in via PalatucciLa vicenda ha avuto origine in via Palatucci, ad Avellino, quando. 🔗 Avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Spaccio di droga, quarantenne torna in carcere dopo una condanna definitiva - I Carabinieri di Paliano coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 48enne del luogo già noto alle cronache giudiziarie. I Carabinieri dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in... 🔗frosinonetoday.it

Rapina, spaccio ed estorsioni: scatta una sorveglianza speciale dopo la condanna definitiva - E' in carcere per scontare una condanna definitiva a sei anni di reclusione, ma ora è stato colpito anche da un provvedimiento di sorveglianza speciale. Si tratta di un cittadino di 42 anni, residente nel comune di Santi Cosma e Damiano. Ha a suo carico diversi precedenti penali e di polizia... 🔗latinatoday.it

Lesioni, ricettazione e spaccio tra la provincia pontina e Roma: condanna definitiva e arresto - Lesioni, personali, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono queste le accuse per le quali è stato condannto un uomo di 42 anni di Pontinia, finito ora ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Pontinia lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di... 🔗latinatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Spaccio di cocaina, condanna definitiva: la Cassazione chiude il caso; Trasforma la casa in un coca shop: condanna definitiva per 57enne; A ottanta anni deve scontare una condanna definitiva per spaccio, arrestato dai Carabinieri; Spaccio di cocaina: è definitiva la condanna a 4 anni di reclusione per un empedoclino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lanciano la cocaina dall’auto per sfuggire al controllo: condanne definitive per spaccio - AVELLINO- Non si erano fermati all’alt degli agenti della Squadra Mobile e il suo complice aveva tentato di disfarsi della droga, una quantita’ detenuta all’ interno di un borsello, secondo le accuse, ... 🔗irpinianews.it

Nel Nisseno padre e figlio spacciavano droga all’interno del proprio locale: arrestati dai Carabinieri dopo condanna in via definitiva - A Niscemi i militari della locale Stazione Carabinieri, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, han ... 🔗ilfattonisseno.it

Spacciavano droga nel loro locale, padre e figlio arrestati dopo condanna - In una perquisizione nel loro locale, i carabinieri avevano trovato un ingente quantitativo di cocaina e hashish ... 🔗grandangoloagrigento.it