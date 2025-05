S&P taglia stime Pil mondo pesano dazi

14.16 S&P ha di nuovo rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil mondiale per affetto deie delle turbolenze che stanno provocando. Si tratta di uno "shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi" e da cui l'economia reale "sarà sicuramente influenzata", spiega. Il Pil mondiale atteso al 2,7% per il 2025 (taglio 0,3%) e al 2,5% nel 2026. Per quanto riguarda l'Italia, l'agenzia di rating vede ora una crescita pari allo 0,5% quest'anno (dal +0,6% previsto a marzo) e dello 0,8% nel 2026. 🔗 Servizitelevideo.rai.it