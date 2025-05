S&P taglia le stime di crescita del Pil mondiale a causa di dazi e turbolenze

stime di crescita del Pil mondiale per effetto dei dazi e delle turbolenze che stanno provocando. Si tratta di "uno shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi" e da cui l'economia reale "sarà sicuramente influenzata" anche se "resta da capire in quale misura".La crescita mondiale viene tagliata per il 2025 dello 0,3%, al 2,7%, per il 2026 dello 0,4%, al 2,6%, e per il 2027 dello 0,1% al 3,3%. tagliato dello 0,5%, all'1,5%, il Pil Usa nel 2025, dello 0,1%, allo 0,8%, quello dell'Eurozona, dello 0,1%, allo 0,5%, quello dell'Italia. 🔗 Quotidiano.net - S&P taglia le stime di crescita del Pil mondiale a causa di dazi e turbolenze S&P rivede al ribasso ledidel Pilper effetto deie delleche stanno provocando. Si tratta di "uno shock al sistema, con impatti concentrati sulla fiducia e sulla formazione dei prezzi" e da cui l'economia reale "sarà sicuramente influenzata" anche se "resta da capire in quale misura".Lavieneta per il 2025 dello 0,3%, al 2,7%, per il 2026 dello 0,4%, al 2,6%, e per il 2027 dello 0,1% al 3,3%.to dello 0,5%, all'1,5%, il Pil Usa nel 2025, dello 0,1%, allo 0,8%, quello dell'Eurozona, dello 0,1%, allo 0,5%, quello dell'Italia. 🔗 Quotidiano.net

