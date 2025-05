Soverato Su Radio Valentina una nuova puntata di Ingresso Libero | tra memoria sport cultura e musica

Radio Valentina, dove torna l’appuntamento con “Ingresso Libero”, il programma condotto da Frank Teti che intreccia storie di impegno civile, sport, cultura e musica indipendente. L’appuntamento è per sabato alle ore 11:00 in diretta FM e online, con replica domenica alla stessa ora.Tra i momenti più intensi, il ricordo di Maria Chindamo, imprenditrice calabrese uccisa nove anni fa. A Limbadi, dove ha avuto luogo il suo tragico sacrificio, sorge oggi un presidio di legalità. In studio interviene il fratello Vincenzo Chindamo, voce simbolo della lotta contro la ‘ndrangheta e la cultura patriarcale.Spazio anche allo sport con la presentazione della 1ª Coppa Calabria CSEN – memorial Cinzia Ceravolo, che si terrà domenica 4 maggio al Palagallo. 🔗 Laprimapagina.it - Soverato. Su Radio Valentina una nuova puntata di “Ingresso Libero”: tra memoria, sport, cultura e musica Un sabato all’insegna delle emozioni autentiche su, dove torna l’appuntamento con “”, il programma condotto da Frank Teti che intreccia storie di impegno civile,indipendente. L’appuntamento è per sabato alle ore 11:00 in diretta FM e online, con replica domenica alla stessa ora.Tra i momenti più intensi, il ricordo di Maria Chindamo, imprenditrice calabrese uccisa nove anni fa. A Limbadi, dove ha avuto luogo il suo tragico sacrificio, sorge oggi un presidio di legalità. In studio interviene il fratello Vincenzo Chindamo, voce simbolo della lotta contro la ‘ndrangheta e lapatriarcale.Spazio anche allocon la presentazione della 1ª Coppa Calabria CSEN –l Cinzia Ceravolo, che si terrà domenica 4 maggio al Palagallo. 🔗 Laprimapagina.it

Cosa riportano altre fonti

Soverato, domani alle 11 in replica “Ingresso Libero” su Radio Valentina con ospiti il Concorso Letterario “Calabria in Versi” e i NIMBY - Domani, alle ore 11:00, torna in replica su Radio Valentina Soverato il programma “Ingresso Libero”, condotto da Frank Teti. Durante la puntata, gli ascoltatori avranno l’opportunità di approfondire il Concorso Letterario “Calabria in Versi”, celebrare la cultura della regione con le Giornate FAI di Primavera e scoprire la musica corale calabrese. In più, spazio alla musica con il convegno sulla musica corale in Calabria e un’intervista con i NIMBY, band che presenterà il loro terzo LP. 🔗laprimapagina.it

“Pit Stop” su Radio Valentina Soverato: l’informazione che fa la differenza - Ogni sabato alle 10:00 su Radio Valentina Soverato, Antonella Scalzi conduce Pit Stop, il programma che porta in primo piano i temi più rilevanti della società, attraverso approfondimenti, confronti e ospiti speciali. La puntata di questa settimana è dedicata a un argomento di grande attualità: nutrizione e disturbi alimentari. Anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata sono problematiche in crescita, ma quanto se ne parla davvero? Pit Stop dà voce agli esperti del settore, ai medici e alle testimonianze dirette per sensibilizzare il pubblico su prevenzione e supporto. 🔗laprimapagina.it

Radio Valentina Soverato: il lavoro in Calabria al centro del programma “Pit Stop” - Ogni sabato mattina alle ore 10, Radio Valentina Soverato accende i riflettori sulla Calabria con il programma “Pit Stop… l’informazione in prima fila”, condotto da Antonella Scalzi. Un appuntamento settimanale. Nella puntata di domani spazio ai temi cruciali legati ai diritti, alla precarietà e alle sfide del lavoro nella regione, dando spazio a voci sindacali, testimonianze e analisi aggiornate. 🔗laprimapagina.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musicalnews.com: Oggi Camila Raznovich, Renzo Arbore, Giancarlo Passarella, GianMaurizio Foderaro per il compleanno di Radio Valentina di Soverato; Come ti festeggio i 40 anni della nostra radio? Espongo la bandiera giallorossa nella sala stampa del Festival di Sanremo; Radio Elle Catanzaro: il fenomeno degli anni ’70; Catanzaro, l'evento al Parco Gaslini per il primo maggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Radio Valentina Soverato: il lavoro in Calabria al centro del programma “Pit Stop” - Ogni sabato mattina alle ore 10, Radio Valentina Soverato accende i riflettori sulla Calabria con il programma "Pit Stop... l’informazione in prima fila", ... 🔗laprimapagina.it

Papa Francesco e la Calabria al centro di “Pit Stop”, il programma di attualità su Radio Valentina Soverato - «La presenza del Papa – sottolinea Antonella Scalzi – non è solo simbolica: porta con sé un messaggio che va ascoltato e metabolizzato. In studio e attraverso collegamenti esterni, cercheremo di ... 🔗laprimapagina.it