Sostenibilità e miglioramento della coltivazione del mais | lo studio della Scuola Sant' Anna

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Università di Cambridge e l'Università dell'Essex, ha identificato nuovi fattori genetici capaci di influenzare l'efficienza della fotosintesi nel mais. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Plant Cell.

Cosa riportano altre fonti

La Sant'Anna studia il miglioramento genico del mais: nuove prospettive per coltivazione - Pisa, 30 aprile 2025 - Un gruppo di ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Università di Cambridge e l’Università dell’Essex, ha identificato nuovi fattori genetici capaci di influenzare l’efficienza della fotosintesi nel mais. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Plant Cell, offre un nuovo approccio prezioso per migliorare la produttività delle colture di base. 🔗lanazione.it

