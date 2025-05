Sostegno percorsi INDIRE al via | valgono come il TFA per GPS e concorsi?

percorsi di specializzazione sul Sostegno didattico previsti dall’art. 6 del DL 712024 e destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su Sostegno. Il doppio canale dei percorsi INDIRE sul Sostegno Si tratta di un nuovo canale formativo che, pur con alcune differenze rispetto . Sostegno, percorsi INDIRE al via: valgono come il TFA per GPS e concorsi? Scuolalink. 🔗 Con la pubblicazione dei decreti attuativi, prendono il via idi specializzazione suldidattico previsti dall’art. 6 del DL 712024 e destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su. Il doppio canale deisulSi tratta di un nuovo canale formativo che, pur con alcune differenze rispetto .al via:il TFA per GPS e? Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Approfondimenti da altre fonti

Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? - Alla luce delle recenti novità sull'attivazione dei corsi INDIRE per il sostegno e la concomitanza con i percorsi di abilitazione da 30, 36 e 60 CFU, diversi docenti si chiedono se sia possibile partecipare a entrambi i percorsi, possedendo i requisiti necessari. L'articolo Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Corsi INDIRE sostegno, Pittoni (Lega): “L’ente non è un’università, ma rappresenta un’opzione aggiuntiva per i percorsi” - "Indire non è un'università, di conseguenza non può erogare titoli universitari. Costituirà comunque un'ulteriore struttura a disposizione dei corsi di specializzazione dei docenti sul sostegno. Unica differenza: l'utilizzo del titolo esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione. Per il resto non cambia nulla. Varrà cioè per tutte le finalità connesse al sistema di istruzione: concorsi, graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

Percorsi Sostegno Indire triennalisti e titolo estero: RISPOSTE dopo l’ultimo incontro al Ministero - Percorsi sostegno INDIRE: per saperne di più, ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di Anief. Concluso il confronto, dopo i necessari passaggi i decreti saranno pronti per la pubblicazione. L'articolo Percorsi Sostegno Indire triennalisti e titolo estero: RISPOSTE dopo l’ultimo incontro al Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Percorsi sostegno INDIRE triennalisti: ci si potrà inserire nelle GaE e nelle GPS? Avranno lo stesso punteggio del TFA sostegno?; Sostegno, percorsi INDIRE al via: valgono come il TFA per GPS e concorsi?; Specializzazione sul sostegno, firmati i decreti; l percorsi INDIRE per chi ha un titolo estero sul sostegno, requisiti stringenti e scelta irrevocabile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Percorsi sostegno INDIRE triennalisti: ci si potrà inserire nelle GaE e nelle GPS? Avranno lo stesso punteggio del TFA sostegno? - Al via i percorsi di specializzazione sostegno previsti dall'art. 6 del DL 71/2024. Pubblicati i decreti, bisognerà attendere l'organizzazione concreta da parte di Indire e delle Università. Ma i dubb ... 🔗orizzontescuola.it

INDIRE, al via i nuovi corsi di specializzazione sul sostegno per docenti: 40 CFU online in 4 mesi, tutte le info (e le critiche) - Pubblicati i Decreti Attuativi per l’avvio dei corsi sostegno INDIRE, per la specializzazione sul sostegno alle attività didattiche. 🔗greenme.it

Corsi sostegno INDIRE, triennalisti e titolo estero: requisiti di accesso, modalità, costi. RISPOSTE AI QUESITI - Percorsi specializzazione sostegno, art. 6 e 7 del DL n. 71 del 31 maggio 2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio. Pubblicati i Decreti, nei prossimi giorni il Ministero pubblicherà degli Avvisi ... 🔗orizzontescuola.it