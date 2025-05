Sostegno alle piccole e medie imprese Schifani | In pochi mesi l' Irfis ha già liquidato 30 milioni

Irfis ha già erogato i primi 30 milioni alle piccole e medie imprese siciliane che avevano fatto richiesta del contributo per compensare l'aumento dei tassi di interesse sui mutui. È un risultato importante, che conferma l'efficienza.

Il sostegno alle piccole e medie imprese. La Regione vara Basket Bond da 32 milioni - Regione Lombardia ha scelto di mettere in campo i Basket Bond per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Si tratta di una misura da 32 milioni di euro per supportarne gli investimenti e i piani di sviluppo. Attraverso i Basket Bond, la Regione sostiene l'accesso a forme di credito alternativo da parte delle piccole e medie imprese che intendono emettere un minibond per finanziare, da un lato, progetti con ricadute sulla filiera di approvvigionamento, e dall'altro progetti che riguardano la sostenibilità ambientale ed energetica e l'economica circolare.

Dai sostegni per le famiglie alle misure per le piccole e medie imprese, il provvedimento punta a ridurre l'impatto della crisi energetica. Ecco cosa prevede il testo approvato alla Camera - La Camera dei Deputati, dopo tanta attesa, ha finalmente approvato il Decreto Bollette, un provvedimento che introduce importanti novità su agevolazioni energetiche, bonus elettrodomestici e molto altro. Con 182 voti favorevoli, 113 contrari e 4 astenuti, il testo passa ora al Senato per la conversione in legge, prevista entro il 29 aprile. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per cittadini e imprese.

Gli imprenditori non vanno più in banca: calano i prestiti alle piccole e medie imprese - Calano i prestiti bancari in provincia di Frosinone. Nel giro di tredici anni c'è stato un calo di oltre un miliardo di euro, con un una diminuzione in percentuale pari al 31,8. Si è passati, infatti, dai 4 miliardi di euro del novembre 2011, ai 2,7 del novembre 2024.

