© Corriereadriatico.it - Sos infortuni sul lavoro, nel Fermano aumentano: maglia nera delle Marche aumentano gli infortuni sul lavoro nel Fermano, mentre si registra una lieve discesa nel resto della regione. Ad evidenziarlo sono i dati dell?Inail, elaborati dall?Anmil,. 🔗 FERMO -glisulnel, mentre si registra una lieve discesa nel resto della regione. Ad evidenziarlo sono i dati dell?Inail, elaborati dall?Anmil,. 🔗 Corriereadriatico.it

Como, prevenzione infortuni sul lavoro: firmato in Prefettura il protocollo - Como, 9 aprile 2025 - La Prefettura di Como ha definito oggi un protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in ambito provinciale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, con la finalità specifica della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obiettivo “L’obiettivo del protocollo – spiega la Prefettura - verrà perseguito attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema, la diffusione e l’accrescimento della cultura della sicurezza tra i datori di lavoro e i ... 🔗ilgiorno.it

VIDEO/ Assurdo a Benevento: lavora senza protezioni sul palazzo degli infortuni sul lavoro - Tempo di lettura: 2 minuti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Post Molto Divertenti (@post.molto.divertenti) Un cortocircuito della realtà, un paradosso così assurdo da sembrare una trovata satirica. E invece è tutto vero. Un video girato a Benevento e diventato virale sui social mostra un operaio intento a lavorare su una finestra a diversi metri d’altezza, senza casco, senza imbracatura, senza alcuna protezione. 🔗anteprima24.it

Infortuni sul lavoro, Longhin (Cgil): «L’aumento colpisce donne e over 60» nel Fermano +5,5% - Aumentano gli infortuni e a farne le spese sono soprattutto le donne ... «Le donne, più degli uomini, sono vittime della precarietà del lavoro – dichiara Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil ... 🔗cronachefermane.it