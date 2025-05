Sorbolo Mezzani in corso gli asfalti sulla provinciale di Casaltone

corso in questi giorni nel territorio comunale di Sorbolo Mezzani a cura della Provincia di Parma. Da alcuni giorni sono iniziati gli interventi di asfaltatura della Strada provinciale 73 di Casaltone, mentre da lunedì. 🔗 Parmatoday.it - Sorbolo Mezzani, in corso gli asfalti sulla provinciale di Casaltone Importanti interventi di rifacimento della pavimentazione stradale sono inin questi giorni nel territorio comunale dia cura della Provincia di Parma. Da alcuni giorni sono iniziati gli interventi di asfaltatura della Strada73 di, mentre da lunedì. 🔗 Parmatoday.it

Nuovo asfalto a Sorbolo - Quel tratto di strada è da anni contestato per il traffico intenso e per disagi che si ripetono periodicamente anche a causa di problemi dovuti a passaggi a livello bloccati e incidenti vari. Si tratt ... 🔗msn.com