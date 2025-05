Sono un uomo etero e amo indossare intimo femminile e mettere lo smalto sui piedi Ma le mie relazioni con le donne sono state problematiche Risponde Elena Di Cioccio

Risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti

«Nonna sono in difficoltà, consegna i soldi a quell'uomo». Truffatore di anziani arrestato dai carabinieri - NUMANA – I Carabinieri della Stazione di Numana hanno tratto in arresto per flagranza del reato di truffa aggravata un trentottenne campano, già noto alle Forze dell’Ordine. Durante un servizio volto a sventare il fenomeno delle truffe a danno di persone anziane, i militari, nella frazione di... 🔗anconatoday.it

Incidente in Kenya con un mini van: morti due turisti italiani, un uomo e una donna, ci sono anche 4 feriti. La dinamica dello schianto e chi sono le vittime - Il ministero degli Esteri, con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, sta seguendo il caso di un incidente stradale avvenuto oggi in Kenya, nei pressi della... 🔗leggo.it

Camilla Costanzo su papà Maurizio: «L’uomo di cui sono stata più innamorata nella vita è stato lui. Cosa mi manca? I pranzi tutti insieme, con i miei fratelli, per non perderci» - La figlia del conduttore scomparso nel febbraio 2023 in una nuova intervista ha parlato del rapporto col padre: «Non ho mai vissuto la quotidianità con lui. Non era il tipo da accompagnare mio fratello e me a scuola, però nella nostra vita c’è sempre stato, era presentissimo» 🔗vanityfair.it

Gli ultimi romantici sono i maschi, lo dicono oltre 50 studi: ma dopo il "ti amo" per loro è solo guadagno - Le relazioni sentimentali sono più importanti che mai per i maschi etero, ufficialmente definiti i più romantici: oltre 50 studi rivelano ... 🔗alfemminile.com

Musk: "Amo Trump come un etero può amare un uomo" - (Adnkronos) – "Amo Donald Trump quanto un eterosessuale può amare un altro uomo". Elon Musk affida ad un post su X la sua dichiarazione d'amore per il presidente Donald Trump. Il magnate ... 🔗msn.com