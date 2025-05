Sondrio | attivato il sistema di video sorveglianza nel sottopasso di via Stelvio

sottopasso di via Stelvio svolge pienamente la sua funzione di collegamento fra due zone da sempre separate da strada e ferrovia: pedoni e ciclisti lo utilizzano abitualmente per spostarsi in città o nel tempo libero. Risulta particolarmente. 🔗 Sondriotoday.it - Sondrio: attivato il sistema di video sorveglianza nel sottopasso di via Stelvio Inaugurato alla vigilia del Natale scorso, ildi viasvolge pienamente la sua funzione di collegamento fra due zone da sempre separate da strada e ferrovia: pedoni e ciclisti lo utilizzano abitualmente per spostarsi in città o nel tempo libero. Risulta particolarmente. 🔗 Sondriotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

VIDEO | Risanamento, la senatrice Musolino alla premier Meloni: “Sistema burocratico che cancella speranza dei più fragili” - Approda in Parlamento la polemica sul cambio di regole per l'assegnazione degli alloggi ai più fragili nell'ambito del risanamento. La senatrice Dafne Musolino ha investito della questione la premier Meloni con un interrogazione in cui chiede se "condivida le azioni del commissario del Governo... 🔗messinatoday.it

VIDEO/ Borrelli attacca la pizzeria di Ciro Salvo: “Vergognati, ormai anche tu appartieni al sistema” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendono le stelle Michelin e poi fanno schifo come esseri umani. Mi ha deluso profondamente”. Non le manda a dire l’onorevole Francesco Emilio Borrelli che ieri sera si è recato davanti alla pizzeria 50 Kalò di Ciro Salvo per testimoniare della situazione parcheggi davanti l’attività di piazza Sannazzaro. “Ha mandato l’annuncio ai clienti della sua pizzeria, uscite fuori a spostare le auto che è arrivato Borrelli”. 🔗anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Sondrio: attivato il sistema di video sorveglianza nel sottopasso di via Stelvio; Valtellina, la frana di Scaiun si muove. Evacuate 80 persone; In provincia di Sondrio smaltire rifiuti inerti è un problema: costituita una task force. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne