Sondriese in lutto per la morte del giovane Ian Zecca

© Sondriotoday.it - Sondriese in lutto per la morte del giovane Ian Zecca Sondriese per la scomparsa di Ian Zecca, conosciuto e apprezzato titolare dell’agriturismo “La Buona Terra” di Albosaggia. Aveva 35 anni. Se n’è andato improvvisamente. A piangerlo la compagna e i loro tre figli piccoli.Poco più di un anno fa Ian Zecca aveva deciso di. 🔗 Profondo cordoglio nelper la scomparsa di Ian, conosciuto e apprezzato titolare dell’agriturismo “La Buona Terra” di Albosaggia. Aveva 35 anni. Se n’è andato improvvisamente. A piangerlo la compagna e i loro tre figli piccoli.Poco più di un anno fa Ianaveva deciso di. 🔗 Sondriotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Avellino in lutto per la morte di Andrea, il giovane è deceduto in un incidente stradale - Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Andrea Di Giacomo, 34enne originario di Montella, in provincia di Avellino. Il giovane, trasferitosi a Milano per lavoro, ha perso la vita in seguito a un violentissimo scontro mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta. Avellino in lutto per la morte di Andrea, il giovane è […] L'articolo Avellino in lutto per la morte di Andrea, il giovane è deceduto in un incidente stradale sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Comunità sotto choc per la morte del giovane imprenditore: c'è il lutto cittadino - Lutto cittadino a Casapesenna in occasione dei solenni funerali per Raffaele Cantile, l'imprenditore scomparso lo scorso 16 marzo a soli 30 anni. Il sindaco Giustina Zagaria, subito dopo aver appreso la tragica notizia, così si era espresso: "È di poco fa la triste e assurda notizia della... 🔗casertanews.it

Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta - Due donne, madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Le due erano di Bisceglie. La più giovane, 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad Andria. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso. 🔗tg24.sky.it

Approfondimenti da altre fonti

Sondriese in lutto per la morte del giovane Ian Zecca; Bassa Valle in lutto per la morte di Beatrice; Lutto in città, è morto il giovane tatuatore Malpo Malpetti; L'autopsia conferma: Vito è morto soffocato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia